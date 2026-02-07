Обстріл заходу України: під атакою були Бурштинська та Добротвірська ТЕС, АЕС знизили генерацію

Цілями масованої атаки РФ 7 лютого стали підстанції та повітряні лінії 750 кВ і 330 кВ, а також Бурштинська та Добротвірська ТЕС. Під атакою опинилися Івано-Франківщина, Львівщина, Вінниччина, Рівненщина та Київщина. Ракетна та шахедна небезпека була і для Чернівецької громади.

Перший віцепрем'єр-міністр, міністр енергетики Денис Шмигаль повідомив, що під ударом опинилась основа енергомережі України. Фокус зібрав все, що відомо про нічний обстріл України.

"Під ударом були підстанції та повітряні лінії 750 кВ і 330 кВ — основа енергомережі України. Ворог вдарив також по генерації: Бурштинській ТЕС та Добротвірській ТЕС. Блоки АЕС були розвантажені персоналом", — зазначив міністр.

Станом на зараз по всій території України застосовано 4,5–5 черг графіків аварійних відключень, а у східних та північних областях — спеціальні графіки аварійних відключень.

Тим часом диспетчером "Укренерго" активовано запит на аварійну допомогу від Польщі.

У ДТЕК повідомили, що Росія атакувала ТЕС компанії в різних регіонах.

"Внаслідок атаки суттєво постраждало обладнання теплоелектростанцій. Це вже десята масована атака на теплоелектростанції компанії з жовтня 2025. Загалом з початку повномасштабного вторгнення ТЕС ДТЕК були атаковані ворогом понад 220 разів", — йдеться у повідомленні.

Повітряні сили в ніч на 7 лютого заявили про рух ракет і дронів з різних напрямків на захід України. У місті Бурштин на Івано-Франківщині було чути вибухи.

В Міненерго підтвердили, що ворог завдавав масованого удару дронами та ракетами по підстанціях та повітряних лініях 750 кВ і 330 кВ. Внаслідок чого атомні електростанції вимушено знизили потужність генерації.

"Через значні пошкодження балансування енергосистеми здійснюється шляхом залучення імпорту електричної енергії та застосування заходів з обмеження. За командою НЕК "Укренерго" — вимушено збільшений обсяг відключень. У більшості регіонів України запроваджені аварійні відключення електроенергії. Головна причина – наслідки масованої атаки на українські електростанції та підстанції систем передачі і розподілу електроенергії", — сказано у повідомленні.

Волинська область

У ніч проти 7 лютого російські безпілотники завдали удару по об’єкту критичної інфраструктури у Волинській області, що підтвердив голова Волинської обласної військової адміністрації Роман Романюк.

Наслідки обстріли в Волинській області Фото: ДСНС Наслідки обстріли в Волинській області Фото: ДСНС

За його словами, на місці влучання одразу розпочали роботу всі профільні служби, триває ліквідація наслідків атаки, обійшлось без постраждалих.

Львівська область

Уночі та вранці Львівщина пережила масовану атаку бойовими безпілотниками і ракетами. Про це повідомляє очільник обласної військової адміністрації Максим Козицький.

Під час тривоги, яка тривала понад 6 годин, постраждали обʼєкти критичної енергетичної інфраструктури.

У селі Старий Добротвір, попередньо через влучання ворожого безпілотника, загорівся житловий будинок. Інформації про жертв та постраждалих немає.

Частину ворожих дронів збили повітряні сили України. Збили також щонайменше дві ракети невстановленого зразка.

Івано-франківська область

Міський голова Руслан Марцінків підтвердив роботу сил ППО на Прикарпатті, проте зазначив, що внаслідок влучань по енергетичних об’єктах заходу України ситуація залишається критичною.

"Сьогодні мали масовану атаку по заходу нашої держави. Дякую нашим військовим, яким вдалося відбити частину ударів, але є речі, які не можна озвучувати вголос. Ситуація в енергетиці надзвичайно складна, тому графіки відключень сьогодні будуть достатньо жорсткими", — наголосив очільник міста.

Через безпекову ситуацію в Івано-Франківській області "Укрзалізниця" затримує поїзди. Зокрема, УЗ повідомила про затримку двох потягів.

Так, поїзд №6418 Ходорів – Івано-Франківськ прямує зі станції Букачівці із затримкою 2 години 47 хвилин. Відповідно, орієнтовно на одну годину затримається відправка поїзда №6411 Івано-Франківськ – Ходорів.

Рівненська область

Рівненщина також зазнала повітряної атаки ворога. Голова Рівненської ОВА Олександр Коваль повідомив, що є ушкодження житлових будинків та критичної інфраструктури.

Фото: ДСНС

Наслідки обстрілу в Рівненській області Фото: ДСНС

За попередньою інформацією, двоє людей отримали поранення. Наразі в області є знеструмлення. Можуть виникати проблеми з водопостачанням.

Хмельницька область

Також під удар потрапила Хмельницька область, повідомив голова Хмельницької ОВА Сергій Тюрін. Пошкоджено житловий будинок. Травмовано чоловіка 1971 року народження — він отримав травму ноги. Постраждалого госпіталізовано.

Київська область

У ніч на 7 лютого Київська область знову опинилася під ударом російських безпілотників. У місті Яготин Бориспільського району виникла масштабна пожежа на території складського комплексу — рятувальники працювали на місці від самого ранку і пожежу досі не загасили.

Палаючі склади в Київській області Фото: ДСНС

Згодом народний депутат Олексій Гончаренко повідомив, що удар прийшовся по складу компанії Roshen.

Дніпропетровська область

В ніч на 7 лютого, у Дніпрі внаслідок атаки російського БпЛА пошкоджене транспортне підприємство. Про це повідомляє голова ДОР Микола Лукашук. Понівечені будівлі, а ще – тролейбуси, інший автотранспорт.

Фото: Дніпропетровська ОДА

Наслідки обстрілу Дніпра та області Фото: ГУ ДСНС в Дніпропетровській області

Також ворог продовжує обстрілювати область. У Синельниківському районі росіяни атакували БпЛА Синельникове, Межівську, Петропавлівську та Раївську громади. Постраждала жінка 68 років. Крім цього, пошкоджень зазнало пожежне депо, три будинки та авто. Також під обстрілами з артилерії перебуває Нікопольський район.

Нагадаємо, моніторингові канали попереджали, що росіяни готують масований обстріл України. В акваторії Чорного моря та на базах РФ фіксували активне скупчення ракетних засобів.

Також Фокус писав, що голова МЗС Росії Сергій Лавров звинуватив Україну в ударах енергетиці РФ. За його словами, лише через те, що Київ почав нібито бити першим, Кремль вирішив завдати удари по енергетиці у відповідь.