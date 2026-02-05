Лавров обвинил Украину в первых ударах по энергетике: Россия бьет в ответ

Глава МИД России Сергей Лавров заявил о том, что именно Украина якобы нанесла первые удары по энергетике РФ. Зато Кремль решил нанести удары по энергетике только в ответ.

При этом он упомянул и энергетическое перемирие с Украиной, которое якобы было нарушено Киевом в 2025 году. Об этом он заявил в интервью российским СМИ, сообщило издание "ТАСС".

"Терпение РФ не безгранично. Она долго отмеряла, прежде чем отрезать", — заявил Лавров.

В частности он заявил о том, что Россия проявляла "добрую волю", в частности энергетическое перемирие в 2025 году, которое якобы было нарушено Украиной.

Кроме того, Лавров заявил, что РФ объяснила США, что главный вопрос для Москвы — не о территориях, а о людях.

Глава МИД также заявил, что Москва имеет "чистую совесть", потому что якобы признавала Украину нейтральной и безъядерной страной.

Заявления Лаврова по Европе

Министр иностранных дел России также в очередной раз сделал ряд заявлений о том, что Запад пытался вести войну против РФ руками украинцев.

При этом он считает "глупостью" идею о том, что Москва попытается напасть на Европу.

Лавров также обвинил Европу в том, что та якобы хочет сорвать переговоры между Россией и США по Украине. А также отметил, что публичные заявления европейцев не отличаются ничем от конфиденциальных контактов.

Россия нарушила энергетическое перемирие 3 февраля

В ночь на 3 февраля россияне осуществили массированный удар по Украине, применив более 60 ракет и сотни дронов. Под ударом оказались объекты энергетической инфраструктуры, в результате чего у людей пропал свет и отопление во время 20-градусных морозов на улице.

Президент Владимир Зеленский во время совместной пресс-конференции с генсеком НАТО Марком Рютте рассказал, что россияне намеренно пренебрегли условиями энергетического перемирия между сторонами.

"Или РФ теперь считает, что в неделе неполные 4 дня вместо 7, или они реально делают ставку на войну", — заявлял президент.

Вечером 3 февраля Зеленский в своем вечернем обращении заявил, что ожидает реакции США на нарушение РФ энергетического перемирия. Лидер напомнил о том, что именно американская сторона предложила пойти стороны на такие договоренности на время переговоров и сложных погодных условий.

Энергетическое перемирие — какие договоренности были достигнуты

29 января президент США Дональд Трамп заявил, что лично обратился к кремлевскому диктатору Владимиру Путину с просьбой не атаковать украинские города в течение недели. Путин, по его словам, согласился на это предложение.

Впоследствии это прокомментировал Владимир Зеленский — по его словам, официальных договоренностей о прекращении ударов по энергообъектам между Россией и Украиной не было, однако Киев готов их придерживаться.

В NYT сообщили, что достижение энергетического перемирия произошло после того, как Киев в минувшие выходные просил о прекращении ударов в ходе трехсторонних переговоров в Абу-Даби.

Однако впоследствии представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что перемирие будет действовать до 1 февраля. Это совпало с завершением временного потепления в Украине.