Аварийные отключения в Киеве: когда в столицу вернут графики, — ответ эксперта

Сейчас в Киеве и Киевской области действуют графики аварийных отключений электроэнергии, однако ситуация может измениться.

До конца текущих суток есть вероятность того, что вернутся графики отключений 4,5 очереди, а аварийные и экстренные будут отменены, заявил в эфире "Киев 24" эксперт по энергетическим вопросам Геннадий Рябцев.

Он уточнил, что с утра в столице и регионе были введены в действие специальные графики, которые затем сменились аварийными. Они сохранятся до конца суток, а затем нагрузка на блоках украинских атомных электростанций будет постепенно восстанавливаться, что будет способствовать возвращению стабилизационных графиков.

По информации "Укрэнерго", 7 февраля ВС РФ снова нанесли массовый ракетно-дроновый удар по энергетике в восьми областях. В результате атак по ключевым высоковольтным подстанциям, обеспечивающим выдачу мощности атомных энергоблоков, все АЭС на подконтрольной территории были вынужденно разгружены.

Из-за нанесенных повреждений в энергосистеме Украины существенно увеличился дефицит мощности, что и обусловило вынужденное увеличение продолжительности почасовых отключений во всех регионах.

Аварийные отключения действуют в большинстве областей до стабилизации ситуации в энергосистеме.

Основное количество "Шахедов" и ракет враг направил на город Бурштын на Ивано-Франковщине, где расположена тепловая электростанция. Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив заявил, что после российской атаки по энергетической инфраструктуре жителей Ивано-Франковской области по крайней мере несколько дней ждут жесткие графики отключения света.

"По словам главы города, согласно графикам, в день будут подавать свет примерно на 4-5 часов", — предупредил он.

Напомним, ночью 7 февраля враг запустил более 100 дронов по Украине: в Киевской области "Шахед" атаковал склад компании Roshen.