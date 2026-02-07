"Свет будет по 4-5 часов": Марцинкив прокомментировал ситуацию на Франковщине после атаки ВС РФ
После российской атаки по энергетической инфраструктуре жителей Ивано-Франковской области по крайней мере несколько дней ждут жесткие графики отключения света. Также возможны перебои с водой.
После повреждений, которые получила энергетическая инфраструктура региона в результате российских ударов, среди которых и электространция в Бурштыне, для Ивано-Франковска и области несколько дней будут действовать жесткие графики. Впрочем, катастрофы нет, рассказал "Киев24" городской голова Ивано-Франковска Руслан Марцинкив.
По словам главы города, согласно графикам, в день будут подавать свет примерно на 4-5 часов.
"Пока все в порядке, работаем на генераторах, работаем на тех когенерационных установках, которые в свое время были установлены", — отметил Марцинкив.
Также чиновник отметил, что при длительных отключениях электроэнергии не исключены перебои с водой, призвав жителей Франковска и других громад сделать запасы воды.
"Надо набрать просто или в ванну, или в другие емкости воды... на всякий случай", — считает мэр.
Он пояснил, что основные насосные станции работают, но город интенсивно застраивается и в новых многоквартирных домах могут быть временные перебои с водоснабжением.
График отключения света на Ивано-Франковщине
До российского обстрела 7 февраля на Прикарпатье света не было всего несколько часов. Некоторые очереди вообще не отключали.
После обновления графиков почасовых отключений, у потребителей "Прикарпатьеоблэнерго" электричества не будет более 10 часов.
Напомним, россияне направили большое количество ударных беспилотников и крылатых ракет на город Бурштын на Ивано-Франковщине, где расположена тепловая электростанция.
Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси сообщал, что украинские АЭС приостановили свою работу из-за последствий утренней атаки ВС РФ.