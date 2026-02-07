"Ядерная безопасность под угрозой": Украинские АЭС приостановили генерацию после обстрела РФ, — МАГАТЭ

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси сообщил, что украинские АЭС приостановили свою работу из-за последствий утренней атаки ВС РФ. Он добавляет, что такие удары россиян "ставят под угрозу ядерную безопасность".

Гросси указывает, что атомные станции Украины вынуждены были приостановить производство электроэнергии утром после массированного удара россиян. Об этом говорится в обнародованном заявлении МАГАТЭ в X.

"Украинские атомные электростанции снова уменьшили мощность производства электроэнергии сегодня утром после возобновления военной активности [РФ]", — цитируют в Агентстве заявление директора ведомства.

Гросси говорит об угрозе для ядерной безопасности Украины из-за ударов ВС РФ Фото: скриншот

Гросси указывает, что удар ВС РФ повлиял на электроподстанции и привел к отключению части линий электропередачи. Гендиректор МАГАТЭ призывает к "сдержанности", ведь ухудшение состояния работы украинской энергосети имеет опасные последствия.

"Он [Гросси — ред.] снова призвал к сдержанности, подчеркнув, что ухудшение состояния энергосети ставит под угрозу ядерную безопасность", — резюмируется в заявлении Агентства.

Ранее Фокус сообщал о состоянии энергетики после атаки РФ 7 февраля. Украинские энергетики говорят, что в большинстве областей действуют аварийные отключения, которые будут отменены после стабилизации ситуации.

Впоследствии стало известно, что ВС РФ впервые ударили по крупнейшей подстанции Европы. Эксперт Станислав Игнатьев указывает, что россияне впервые атаковали подстанцию "Западноукраинская 750 кВ" во Львовской области, а это будет иметь последствия для энергосистемы.