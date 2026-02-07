"Ядерна безпека під загрозою": Українські АЕС призупинили генерацію після обстрілу РФ, — МАГАТЕ

Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі повідомив, що українські АЕС призупинили свою роботу через наслідки ранкової атаки ЗС РФ. Він додає, що такі удари росіян "ставлять під загрозу ядерну безпеку".

Гроссі вказує, що атомні станції України змушені були призупинити виробництво електроенергії зранку після масованого удару росіян. Про це йдеться в оприлюдненій заяві МАГАТЕ в X.

"Українські атомні електростанції знову зменшили потужність виробництва електроенергії сьогодні вранці після відновлення воєнної активності [РФ]", — цитують в Агенції заяву директора відомства.

Гроссі говорить про загрозу для ядерної безпеки України через удари ЗС РФ Фото: скриншот

Гроссі вказує, що удар ЗС РФ вплинув на електропідстанції та призвів до відключення частини ліній електропередачі. Гендиректор МАГАТЕ закликає до "стриманості", адже погіршення стану роботи української енергомережі має небезпечні наслідки.

Відео дня

"Він [Гроссі — ред.] знову закликав до стриманості, наголосивши, що погіршення стану енергомережі ставить під загрозу ядерну безпеку", — резюмується в заяві.

Перед тим у МАГАТЕ повідомляли, що ЗС РФ продовжують удари по енергетичній системі України. Згідно зі звітом Агенції від 6 лютого, один енергоблок на одній з українських АЕС автоматично зупинився та від'єднався від системи, через що інші енергоблоки на других АЕС були змушені знизити потужність. Водночас на території Чорнобильської АЕС зникло зовнішнє енергопостачання, а станція протягом години працювала на аварійних дизельних генераторах.

"Ця чергова подія в енергосистемі України є різким нагадуванням про постійні ризики для ядерної безпеки та захищеності, що виникають через погіршення стану електромережі. Потрібні масштабні ремонтні роботи, аби підвищити надійність електропостачання українських АЕС і посилити їхню стійкість до подальших збоїв у мережі", — сказав гендиректор МАГАТЕ.

Раніше Фокус повідомляв про стан енергетики після атаки РФ 7 лютого. Українські енергетики кажуть, що в більшості областей діють аварійні відключення, які будуть скасовані після стабілізації ситуації.

Згодом стало відомо, що ЗС РФ уперше вдарили по найбільшій підстанції Європи. Експерт Станіслав Ігнатьєв вказує, що росіяни вперше атакували підстанцію "Західноукраїнська 750 кВ" у Львівській області, а це матиме наслідки для енергосистеми.