Масована атака на Україну: ЗС РФ вдарили по підстанціях АЕС, яка ситуація в енергетиці зараз

В "Укренерго" повідомили про наслідки другої від початку 2026 року атаки на енергосистему України. Під ударом опинились електростанції та підстанції систем передачі і розподілу електроенергії.

"Внаслідок ракетних ударів по ключових високовольтних підстанціях, які забезпечували видачу потужності атомних енергоблоків, всі АЕС на підконтрольній території були вимушено розвантажені", - повідомили в "Укренего".

Внаслідок завданих ворогом пошкоджень – в енергосистемі України суттєво збільшився дефіцит потужності. Це зумовило вимушене збільшення тривалості погодинних відключень в усіх регіонах. Також у більшості областей наразі діють аварійні відключення, які будуть скасовані після стабілізації ситуації в енергосистемі.

В "Укренерго" зазначили, що аварійно-відновлювальні роботи на пошкоджених енергооб’єктах вже розпочаті скрізь, де це дозволяє безпекова ситуація.

"Енергетики роблять усе можливе, щоб якнайшвидше повернути в роботу обладнання та заживити усіх знеструмлених абонентів. Наразі пріоритетним є заживлення критичної інфраструктури у регіонах, де застосовуються аварійні відключення", - сказано у повідомленні.

Також в "Укренерго" нагадали, що після повернення світла – категорично не можна вмикати потужні електроприлади одразу після за живлення: "дуже просимо не вмикати сьогодні кілька потужних приладів одночасно та, за можливості, відтермінувати будь-які енергоємні процеси на період, коли ситуація в енергосистемі стабілізується".

Нагадаємо, Фокус писав про масовану атаку в ніч на 7 лютого. Окрім енергооб'єктів росіяни вдарили по складам в місті Яготин Київської області. Згодом з'ясувалось, що це були склади компанії Roshen.

Моніторингові канали попереджали, що росіяни готують масований обстріл України. В акваторії Чорного моря та на базах РФ фіксували активне скупчення ракетних засобів.