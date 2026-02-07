ЗС РФ уперше вдарили по найбільшій підстанції Європи: експерт розповів про наслідки (відео)

Експерт Станіслав Ігнатьєв вказує, що ЗС РФ вперше атакували підстанцію "Західноукраїнська 750 кВ" у Львівській області. Фахівець переконаний, що енергосистема країни на наступні кілька днів відчуватиме наслідки.

Фахівець каже, що цей об'єкт інфраструктури в Львівській області має ключове значення для стабільної роботи енергосистеми України. Про це він розповів у коментарі телеканалу Київ24.

"Уже з публічних джерел є інформація, що удари були і є певні руйнування по підстанції "Західноукраїнська 750 кВ". Це — найбільша електропідстанція у Європі, і ворог намагається бити таким масштабних об'єктам", — відзначає пан Ігнатьєв.

За словами експерта, ця підстанція регулює постання електрики в західні регіони України, які бере Хмельницької та Рівненської АЕС, а також з Бурштинської ТЕС і частково Добротвірської ТЕС. Також цей об'єкт, відзначає експерт, вона відповідає "за прийняття електрики в умовах імпорту і аварійно-диспечерської допомоги з ЄС".

Відео дня

"Ситуація непроста. Це не буде апокаліпсиса, але очікуємо достатньо складні в умовах похолодання наступні чотири дні", — додає пан Ігнатьєв і нагадує про потребу мати критичні запаси води та продуктів харчування.

Раніше Фокус повідомляв про те, що ЗС РФ здійснили масований удар по заходу України. Під атакою опинилася низка енергооб'єктів країни, зокема підстанції та кілька ТЕС у шести регіонах.

Згодом стало відомо про поточний стан енергетики після атаки 7 лютого. В Укренерго кажуть, що в більшості областей наразі діють аварійні відключення, які будуть скасовані після стабілізації ситуації.