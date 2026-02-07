ВС РФ впервые ударили по крупнейшей подстанции Европы: эксперт рассказал о последствиях (видео)

Эксперт Станислав Игнатьев указывает, что ВС РФ впервые атаковали подстанцию "Западноукраинская 750 кВ" во Львовской области. Специалист убежден, что энергосистема страны на следующие несколько дней будет испытывать последствия.

Специалист говорит, что этот объект инфраструктуры во Львовской области имеет ключевое значение для стабильной работы энергосистемы Украины. Об этом он рассказал в комментарии телеканалу Киев24.

"Уже из публичных источников есть информация, что удары были и есть определенные разрушения по подстанции "Западноукраинская 750 кВ". Это — самая большая электроподстанция в Европе, и враг пытается бить по таким масштабным объектам", — отмечает господин Игнатьев.

По словам эксперта, эта подстанция регулирует возникновение электричества в западные регионы Украины, которые берет Хмельницкой и Ровенской АЭС, а также с Бурштынской ТЭС и частично Добротворской ТЭС. Также этот объект, отмечает эксперт, она отвечает "за принятие электричества в условиях импорта и аварийно-диспетчерской помощи из ЕС".

Відео дня

"Ситуация непростая. Это не будет апокалипсиса, но ожидаем достаточно сложные в условиях похолодания следующие четыре дня", — добавляет господин Игнатьев и напоминает о необходимости иметь критические запасы воды и продуктов питания.

Ранее Фокус сообщал о том, что ВС РФ осуществили массированный удар по западу Украины. Под атакой оказался ряд энергообъектов страны, в том числе подстанции и несколько ТЭС в шести регионах.

Впоследствии стало известно о текущем состоянии энергетики после атаки 7 февраля. В Укрэнерго говорят, что в большинстве областей сейчас действуют аварийные отключения, которые будут отменены после стабилизации ситуации.