"Світло буде по 4-5 годин": Марцінків прокоментував ситуацію на Франківщині після атаки ЗС РФ

Після російської атаки по енергетичній інфраструктурі мешканців Івано-Франківщини принаймні декілька днів чекають жорсткі графіки відключення світла. Також можливі перебої з водою.

Після пошкоджень, які отримала енергетична інфраструктура регіону внаслідок російських ударів, серед яких і бурштинська електространція, для Івано-Франківська та області декілька днів діятимуть жорсткі графіки. Утім, катастрофи немає, розповів "Київ24" міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків.

За словами очільника міста, згідно з графіками, на день подаватимуть світло приблизно на 4-5 годин.

"Поки що все гаразд, працюємо на генераторах, працюємо на тих когенераційних установках, які свого часу були встановили", — зазначив Марцинків.

Також посадовець наголосив, що при тривалих відключеннях електроенергії не виключені перебої з водою, закликавши мешканців Франківська та інших громад зробити запаси води.

"Треба набрати просто чи в ванну, чи в інші посудини води… на всякий випадок", — вважає мер.

Він пояснив, що основні насосні станції працюють, але місто інтенсивно розбудовується й у нових багатоквартирних будинках можуть бути тимчасові перебої з водопостачанням.

Графік відключення світла на Івано-Франківщині

До російського обстрілу 7 лютого на Прикарпатті світла не було лише декілька годин. Деякі черги взагалі не відключали.

Графік до атаки 7 лютого

Після оновлення графіків погодинних відключень, у споживачів "Прикарпаттяобленерго" електрики не буде понад 10 годин.

Графік після атаки 7 лютого

Нагадаємо, росіяни спрямували велику кількість ударних безпілотників та крилатих ракет на місто Бурштин на Івано-Франківщині, де розташована теплова електростанція.

Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі повідомляв, що українські АЕС призупинили свою роботу через наслідки ранкової атаки ЗС РФ.