Ракети і дрони: ворог масовано атакує Бурштинську ТЕС, — моніторингові канали

Упродовж ночі 7 лютого росіяни спрямували велику кількість ударних безпілотників та крилатих ракет типу "Калібр" у напрямку Івано-Франківської області.

Основну кількість "Шахедів" та ракет ворог спрямував на місто Бурштин на Івано-Франківщині, де розташована теплова електростанція. Про атаку на Бурштинську ТЕС повідомили моніторингові канали.

Обстріл Бурштина почався близько 04:00 години, коли запущені ворогом крилаті ракети з моря взяли курс на місто. Місцеві канали та "Суспільне" повідомили про серію потужних вибухів у Бурштині на тлі ракетної атаки. Загалом, за попередніми даниими моніторингових пабліків, росіяни спрямували на місто близько 12 ракет типу "Калібр".

У той час ворожі "Шахеди" з різних напрямків, що пролітали крізь Вінниччину, дісталися Івано-Франківщині і також взяли курс на Бурштин. Повітряні сили підтвердили дані аналітиків про рух дронів у напрямку міста.

Голова Івано-Франківської обласної військової адміністрації Світлана Онищук повідомила, що росіяни атакують область, і закликала мешканців перебувати у безпечних місцях.

За інформацією моніторингових каналів станом на 04:40 годину, у повітряному просторі України загалом було зафіксовано близько 100 ворожих БпЛА. Значна кількість з-поміж них рухалася у напрямку західних регіонів, зокрема Івано-Франківщини.

Офіційного підтвердження атаки на Бурштинську ТЕС у нічна 7 лютого на момент публікації не надходило.

Водночас на тлі атаки на Івано-Франківщині оновили графіки відключень світла на 7 лютого за вказівкою "Укренерго".

Інформація про наслідки обстрілу уточнюється. На момент публікації ворог продовжував атакувати "Шахедами" Бурштин.

Нагадаємо, уночі 7 лютого ворог запустив понад 100 дронів по Україні: на Київщині "Шахед" атакував склад компанії Roshen.

6 лютого росіяни атакували об'єкт критичної інфраструктури на Волині, внаслідок чого в ОВА повідомили про пошкодження.