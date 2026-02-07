Ракеты и дроны: враг массированно атакует Бурштынскую ТЭС, — мониторинговые каналы

В течение ночи 7 февраля россияне направили большое количество ударных беспилотников и крылатых ракет типа "Калибр" в направлении Ивано-Франковской области.

Основное количество "Шахедов" и ракет враг направил на город Бурштын на Ивано-Франковщине, где расположена тепловая электростанция. Об атаке на Бурштынскую ТЭС сообщили мониторинговые каналы.

Обстрел Бурштына начался около 04:00 часов, когда запущенные врагом крылатые ракеты с моря взяли курс на город. Местные каналы и "Суспільне" сообщили о серии мощных взрывов в Бурштыне на фоне ракетной атаки. Всего, по предварительным данным мониторинговых пабликов, россияне направили на город около 12 ракет типа "Калибр".

В то время вражеские "Шахеды" с разных направлений, пролетавшие сквозь Винницкую область, добрались до Ивано-Франковской области и также взяли курс на Бурштын. Воздушные силы подтвердили данные аналитиков о движении дронов в направлении города.

Відео дня

Председатель Ивано-Франковской областной военной администрации Светлана Онищук сообщила, что россияне атакуют область, и призвала жителей находиться в безопасных местах.

По информации мониторинговых каналов по состоянию на 04:40 часов, в воздушном пространстве Украины в целом было зафиксировано около 100 вражеских БпЛА. Значительное количество среди них двигалось в направлении западных регионов, в частности Ивано-Франковской области.

Официального подтверждения атаки на Бурштынскую ТЭС в ночная 7 февраля на момент публикации не поступало.

В то же время на фоне атаки на Ивано-Франковщине обновили графики отключений света на 7 февраля по указанию "Укрэнерго".

Информация о последствиях обстрела уточняется. На момент публикации враг продолжал атаковать "Шахедами" Бурштын.

Напомним, ночью 7 февраля враг запустил более 100 дронов по Украине: в Киевской области "Шахед" атаковал склад компании Roshen.

6 февраля россияне атаковали объект критической инфраструктуры на Волыни, в результате чего в ОВА сообщили о повреждениях.