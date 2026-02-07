Аварійні відключення в Києві: коли в столицю повернуть графіки, — відповідь експерта

Наразі в Києві та Київській області діють графіки аварійних відключень електроенергії, однак ситуація може змінитися.

До кінця поточної доби є ймовірність того, що повернуться графіки відключень 4,5 черги, а аварійні та екстрені буде скасовано, заявив в ефірі "Київ 24" експерт з енергетичних питань Геннадій Рябцев.

Він уточнив, що зранку в столиці та регіоні було введено в дію спеціальні графіки, які потім змінилися аварійними. Вони збережуться до кінця доби, а потім навантаження на блоках українських атомних електростанцій поступово відновлюватиметься, що сприятиме поверненню стабілізаційних графіків.

За інформацією "Укренерго", 7 лютого ЗС РФ знову завдали масового ракетно-дронового удару по енергетиці у восьми областях. Унаслідок атак по ключових високовольтних підстанціях, що забезпечують видачу потужності атомних енергоблоків, усі АЕС на підконтрольній території були вимушено розвантажені.

Відео дня

Через завдані ушкодження в енергосистемі України суттєво збільшився дефіцит потужності, що й зумовило вимушене збільшення тривалості погодинних відключень у всіх регіонах.

Аварійні відключення діють у більшості областей до стабілізації ситуації в енергосистемі.

Основну кількість "Шахедів" і ракет ворог спрямував на місто Бурштин на Івано-Франківщині, де розташована теплова електростанція. Мер Івано-Франківська Руслан Марцінків заявив, що після російської атаки по енергетичній інфраструктурі на мешканців Івано-Франківської області принаймні кілька днів чекають жорсткі графіки відключення світла.

"За словами очільника міста, згідно з графіками, на день подаватимуть світло приблизно на 4-5 годин", — попередив він.

Нагадаємо, вночі 7 лютого ворог запустив понад 100 дронів по Україні: у Київській області "Шахед" атакував склад компанії Roshen.