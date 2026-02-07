Найближчі дні будуть важкими: у Києві світло дають на 1-2 години, — Міненерго

Після масованого обстрілу РФ у суботу, 7 лютого, ситуація в енергосистемі країни залишається вкрай складною. Скажімо, у столиці світло подають на дуже невеликий проміжок часу.

Через пошкодження енергооб'єктів у більшості областей діють аварійні відключення. Про це повідомили в Міненерго за підсумками засідання штабу з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій.

Ситуація з електропостачанням залишається надзвичайно складною. Втрата потужності, зазначили у профільному відомстві, створила додатковий дефіцит електроенергії, який вкрай важко перекрити. Тому найближчі дні будуть важкими, попередили у Міненерго.

Наразі мешканці столиці отримують електроенергію лише на короткий проміжок часу, на півтори-дві години.

Енергетики, своєю чергою роблять усе можливе для балансування системи, а місто в кожному районі розгортає додаткові опорні пункти незламності.

У ДТЕК повідомили, що на Київщині звичні графіки наразі не діють, адже система працює з максимальними обмеженнями.

"Найскладніше — у Києві. Через тривалі удари по інфраструктурі світло зараз є півтори–дві години на добу", — йдеться у повідомленні.

Також у ДТЕК попереджають, що киян попереду чекають "складні дні".

Нагадаємо, цілями масованої атаки РФ 7 лютого стали підстанції та повітряні лінії 750 кВ і 330 кВ у різних регіонах країни, а також Бурштинська та Добротвірська ТЕС.

Експерт з енергетичних питань Геннадій Рябцев не виключав, що графіки аварійних відключень електроенергії, які нині діють в Києві та Київській області, можуть змінитися ще до кінця поточної доби.