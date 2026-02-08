Світла в Києві буде більше: Шмигаль анонсував додаткові потужності

Ситуація з електроенергією в Україні залишається складною. Після атаки 7 січня тривають роботи з відновлення пошкоджених обʼєктів.

Водночас робота зі збільшення обсягів електропостачання просувається згідно з графіками. Про це у своєму Telegram повідомив міністр енергетики Денис Шмигаль за підсумками засіданню Штабу щодо ліквідації наслідків надзвичайної ситуації в енергетиці.

Зокрема, очікується, що сьогодні в Києві буде запущено додаткові 9 МВт потужності.

Окремо Шмигаль повідомив, що сьогодні було зафіксовано найбільший добовий обсяг експорту електроенергії. Завдяки цьому вдалося зменшити дефіцит світла.

За словами міністра енергетики, за останні два тижні регіони отримали 774 генератори та 40 одиниць блочно-модульних котелень, когенераційних установок, котлів та інше обладнання. "Очікуємо надходження ще 798 генераторів, 117 трансформаторів та 120 котлів і когенераційних установок", — повідомив Шмигаль.

Нагадаємо, що з 8 лютого Київ зміг повернутися до тимчасових графіків відключення електроенергії. Водночас дефіцит електроенергії в столиці залишається серйозним.

У ДТЕК пояснили, що в Києві через пошкодження електромереж будинки, які раніше були в одній групі відключень, тепер можуть залишатися без світла по-різному. Ситуацію ускладнюють морози, які посилюють навантаження на електромережі.

Після масованого обстрілу РФ у суботу, 7 лютого, ситуація в енергосистемі країни залишається вкрай складною. Скажімо, у столиці світло подають на дуже невеликий проміжок часу — приблизно на півтори-дві години.

Основну кількість "Шахедів" і ракет під час атаки 7 лютого ворог спрямував на місто Бурштин на Івано-Франківщині, де розташована теплова електростанція. Мер Івано-Франківська Руслан Марцінків заявив, що після російської атаки по енергетичній інфраструктурі на мешканців Івано-Франківської області принаймні кілька днів чекають жорсткі графіки відключення світла.