У Києві повернулися до графіків: місто має колосальний дефіцит

У Києві відновили роботу тимчасові графіки відключення електроенергії.

Водночас в енергосистемі столиці зберігається дефіцит електроенергії. Через це діють жорсткі графіки. Про це повідомили в ДТЕК.

Інформацію про відключення світла у Києві за конкретними адресами можна дізнаватися на сайті та в чат-боті "ДТЕК Київські електромережі", а також у застосунку "Київ Цифровий".Їх можна буде подивитись в чат-боті, на сайті або в застосунку "Київ Цифровий".

Відключення світла в Києві

29 січня Київ повернувся до графіків відключення світла. Водночас графіки розподілені нерівномірно в різних районах через особливість пошкоджень енергосистеми. Також кожен будинок має свій графік.

Відео дня

Згодом у ДТЕК пояснили, що в Києві через пошкодження електромереж будинки, які раніше були в одній групі відключень, тепер можуть залишатися без світла по-різному. Ситуацію ускладнюють морози, які посилюють навантаження на електромережі.

Після масованого обстрілу РФ у суботу, 7 лютого, ситуація в енергосистемі країни залишається вкрай складною. Скажімо, у столиці світло подають на дуже невеликий проміжок часу — приблизно на півтори-дві години.

Основну кількість "Шахедів" і ракет під час атаки 7 лютого ворог спрямував на місто Бурштин на Івано-Франківщині, де розташована теплова електростанція. Мер Івано-Франківська Руслан Марцінків заявив, що після російської атаки по енергетичній інфраструктурі на мешканців Івано-Франківської області принаймні кілька днів чекають жорсткі графіки відключення світла.