В Киеве вернулись к графикам: город имеет колоссальный дефицит

В Киеве возобновили работу временные графики отключения электроэнергии.

В то же время в энергосистеме столицы сохраняется дефицит электроэнергии. Из-за этого действуют жесткие графики. Об этом сообщили в ДТЭК.

Информацию об отключении света в Киеве по конкретным адресам можно узнавать на сайте и в чат-боте "ДТЭК Киевские электросети", а также в приложении "Киев Цифровой" Их можно будет посмотреть в чат-боте, на сайте или в приложении "Киев Цифровой".

Отключение света в Киеве

29 января Киев вернулся к графикам отключения света. В то же время графики распределены неравномерно в разных районах из-за особенностей повреждений энергосистемы. Также каждый дом имеет свой график.

Відео дня

Впоследствии в ДТЭК объяснили, что в Киеве из-за повреждения электросетей дома, которые ранее были в одной группе отключений, теперь могут оставаться без света по-разному. Ситуацию осложняют морозы, которые усиливают нагрузку на электросети.

После массированного обстрела РФ в субботу, 7 февраля, ситуация в энергосистеме страны остается крайне сложной. Скажем, в столице свет подают на очень небольшой промежуток времени — примерно на полтора-два часа.

Основное количество "Шахедов" и ракет во время атаки 7 февраля враг направил на город Бурштын на Ивано-Франковщине, где расположена тепловая электростанция. Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив заявил, что после российской атаки по энергетической инфраструктуре жителей Ивано-Франковской области по крайней мере несколько дней ждут жесткие графики отключения света.