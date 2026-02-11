"Запас оборудования на нуле": эксперт посоветовал украинцам готовиться к худшей ситуации со светом

Энергоэксперт Александр Харченко утверждает, что энергетическим компаниям не хватает оборудования для ремонта поврежденных российскими ударами объектов. По его словам, запас на складах уже исчерпан.

О вероятном ухудшении ситуации с отключениями света в Украине директор Центра исследований энергетики Александр Харченко сказал в эфире подкаста "Субъективно, но правдиво" с Анной Гопко 10 февраля. По его словам, энергетическим компаниям сейчас не хватает денег.

Харченко утверждает, что на обработку заявок на поставку и подписание контрактов после обращения в Министерство энергетики или Фонд поддержки энергетики в Украине может уходить до года.

"Если у вас нет трансформатора, вы обратились, вам только через год контракт подписали — а приедет он через два года, то или люди в зоне действия этого трансформатора два года ждут, или надо что-то решать", — отметил эксперт.

Відео дня

По его словам, в большинстве случаев решить проблему удается с помощью поиска других схем и разбора старого оборудования.

"Но сейчас этот запас уже на нуле, конкретно исчерпан", — сказал Харченко.

При этом он посоветовал готовиться к усилению отключений электроэнергии.

"Хуже будет. Готовьтесь к тому, что хуже будет. Я лично очень готовился к тому, что будет. И сейчас моя подготовка на бытовом уровне показывает мне, что я приготовился к тому, что мы проходим. То есть моих батарей хватает на эти отключения. Мои солнечные панели даже в худшем случае включаются на несколько часов в солнечные дни, но помогают опять же в сложный момент. Вот я готовился к худшему на своем бытовом уровне, и я это худшее довольно комфортно на фоне того, что происходит, прохожу", — заявил директор Центра исследований энергетики.

Александр Харченко заявил об исчерпании запаса оборудования для ремонтов энергообъектов. На видео с 8:35.

Напомним, 8 февраля Александр Харченко говорил, что после повреждения Дарницкой ТЭЦ шансов на возвращение тепла в более 1 000 домов в Киеве до конца отопительного сезона нет.

Министр энергетики Денис Шмыгаль 8 февраля сообщал, что света в Киеве будет больше благодаря запуску дополнительных 9 МВт мощности. По его словам, за предыдущие две недели регионы получили 774 генератора и 40 единиц блочно-модульных котельных, когенерационных установок, котлов и другое необходимое оборудование, а также ожидается поступление еще 798 генераторов, 117 трансформаторов и 120 котлов и когенерационных установок.