"Запас обладнання на нулі": експерт порадив українцям готуватися до гіршої ситуації зі світлом

Енергоексперт Олександр Харченко стверджує, що енергетичним компаніям не вистачає обладнання для ремонту пошкоджених російськими ударами об'єктів. За його словами, запас на складах уже вичерпаний.

Про ймовірне погіршення ситуації з відключеннями світла в Україні директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко сказав в ефірі подкасту "Суб'єктивно, але правдиво" з Ганною Гопко 10 лютого. За його словами, енергетичним компаніям наразі бракує грошей.

Харченко стверджує що на опрацювання заявок на постачання та підписання контрактів після звернення до Міністерства енергетики чи Фонду підтримки енергетики в Україні може йти до року.

"Якщо у вас нема трансформатора, ви звернулися, вам тільки за рік контракт підписали — а приїде він за два роки, то або люди в зоні дії цього трансформатора два роки чекають, або треба щось вирішувати", — зазначив експерт.

За його словами, у більшості випадків розв'язати проблему вдається за допомогою пошуку інших схем і розбору старого обладання.

"Але зараз цей запас уже на нулі, конкретно вичерпаний", — сказав Харченко.

При цьому він порадив готуватися до посилення відключень електроенергії.

"Гірше буде. Готуйтесь до того, що гірше буде. Я особисто дуже готувався до того, що буде. І зараз моя підготовка на побутовому рівні показує мені, що я приготувався до того, що ми проходимо. Себто моїх батарей вистачає на ці відключення. Мої сонячні панелі навіть у найгіршому випадку включаються на кілька годин у сонячні дні, але допомагають знов таки в складний момент. От я готувався до найгіршого на своєму побутовому рівні, і я це найгірше доволі комфортно на тлі того, що відбувається, проходжу", — заявив директор Центру досліджень енергетики.

Нагадаємо, 8 лютого Олександр Харченко казав, що після пошкодження Дарницької ТЕЦ шансів на повернення тепла в понад 1 000 будинків у Києві до кінця опалювального сезону немає.

Міністр енергетики Денис Шмигаль 8 лютого повідомляв, що світла в Києві буде більше завдяки запуску додаткових 9 МВт потужності. За його словами, за попередні два тижні регіони отримали 774 генератори та 40 одиниць блочно-модульних котелень, когенераційних установок, котлів й інше необхідне обладнання,а також очікується надходження ще 798 генераторів, 117 трансформаторів та 120 котлів і когенераційних установок.