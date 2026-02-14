Полегшення вже близько: гендиректор YASNO розповів, коли графіки відключень стануть "м'якшими"

Навесні графіки відключення світла мають бути більш щадними для споживачів. Але вже влітку вони можуть повернутися до своїх попередніх значень, не виключають енергетики.

Як правило, пікове споживання електроенергії припадає на зиму, але навесні додаються джерела відновлюваної енергетики. Про це у розмові на каналі Bihus.Info нагадав генеральний директор компанії YASNO Сергій Коваленко.

Саме у цей період падає споживання електрики через те, що громадяни вже вимкнули обігрівачі, але ще не увімкнули кондиціонери. Одночасно додаються джерела відновлюваної енергетики, розповів він.

Влітку ж споживання традиційно зростає через масове використання охолоджувальних приладів. До того ж саме у літні місяці починається ремонт на атомних станціях, які є ключовими для генерації.

"Думаю, можу дати точний прогноз — весною точно буде легше. Хоч і ненадовго, бо потім прийде літо, спека, знову потягнуться руки вмикати кондиціонер, а блоки атомних станцій підуть на ремонт", — зазначив Сергій Коваленко.

Він пояснив, що після зниження потужностей та вимкнених через обстріли енергоблоків, АЕС справді потребує ремонтів.

Нагадаємо, із приходом тепла в Україну відключення світла триватимуть, і вони будуть систематичними, оскільки ЗС РФ пошкодили або повністю зруйнували теплові електростанції та підстанції. Їхній ремонт триватиме в кращому випадку до кінця літа, а також додасться виведення в ремонт енергоблоків атомних електростанцій.

Енергоексперт Олександр Харченко вважає, що киянам вимикатимуть світло за графіками іще щонайменше 3 роки, навіть якщо РФ раптом припинить війну та почне виплачувати репарації.