Облегчение уже близко: гендиректор YASNO рассказал, когда графики отключений станут "мягче"

Весной графики отключения света должны быть более щадящими для потребителей. Но уже летом они могут вернуться к своим предыдущим значениям, не исключают энергетики.

Как правило, пиковое потребление электроэнергии приходится на зиму, но весной добавляются источники возобновляемой энергетики. Об этом в разговоре на канале Bihus.Info напомнил генеральный директор компании YASNO Сергей Коваленко.

Именно в этот период падает потребление электричества из-за того, что граждане уже выключили обогреватели, но еще не включили кондиционеры. Одновременно добавляются источники возобновляемой энергетики, рассказал он.

Летом же потребление традиционно растет из-за массового использования охлаждающих приборов. К тому же именно в летние месяцы начинается ремонт на атомных станциях, которые являются ключевыми для генерации.

"Думаю, могу дать точный прогноз — весной точно будет легче. Хоть и ненадолго, потому что потом придет лето, жара, снова потянутся руки включать кондиционер, а блоки атомных станций пойдут на ремонт", — отметил Сергей Коваленко.

Он пояснил, что после снижения мощностей и выключенных из-за обстрелов энергоблоков, АЭС действительно нуждается в ремонтах.

Напомним, с приходом тепла в Украину отключения света будут продолжаться, и они будут систематическими, поскольку ВС РФ повредили или полностью разрушили тепловые электростанции и подстанции. Их ремонт продлится в лучшем случае до конца лета, а также добавится вывод в ремонт энергоблоков атомных электростанций.

Энергоэксперт Александр Харченко считает, что киевлянам будут выключать свет по графикам еще минимум 3 года, даже если РФ вдруг прекратит войну и начнет выплачивать репарации.