Не только Киев: эксперт рассказал, в каких регионах будет тяжелая ситуация со светом

С приходом тепла в Украину отключения света продолжатся, и они будут систематическими, поскольку ВС РФ повредили или полностью разрушили тепловые электростанции и подстанции.

Их ремонт продлится в лучшем случае до конца лета, а также добавится вывод в ремонт энергоблоков атомных электростанций, рассказал в эфире "Киев24" эксперт по вопросам энергетики Юрий Корольчук.

По его словам, уже два блока на АЭС нужно выводить в длительный ремонт.

"Не три недели, как у нас ремонтировали последние годы. Ну реально, каждый блок АЭС три недели проходил так называемый ремонт. Это был профилактический осмотр и замена топлива, где необходимо. А вот полноценный ремонт — это 3-4 месяца. И вот если их все-таки выведут в ремонт эти два блока или хотя бы один, то мы попадем в ситуацию, как и июне-июле 2024 года. Дефицит электроэнергии будет", — прогнозирует гость эфира.

Особенно это почувствуют критические регионы:

"Центральный Киевский регион, теперь к этому добавляются северо-восточные области, то есть Сумская, Черниговская, Полтавская, Харьков традиционно, Днепр, Запорожье и Одесса", — говорит Корольчук.

Что касается ситуации на западе Украину, то тут, отмечает эксперт, пока что сложно сказать, как она сложится, поскольку пока что дела там получше.

"Но с другой стороны удары наносятся, и сказать, что что даже в летний период там будет облегчение, не будет ограничения электроэнергии или графиков… Я не уверен. Я думаю, это зацепит и их, потому что ремонтные работы будут предусматривать и смену подачи энергии. То есть будут отключать потребителей на западне Украины. По крайней мере, на период подключения объектов, проведения ремонтных работ", — подчеркнул он.

Накануне стало известно, что в результате ударов ВС РФ атомные электростанции, которые обеспечивают две трети потребностей Украины в электроэнергии, пока работают с ограниченной мощностью.

Заместитель министра энергетики Украины Артем Некрасов объяснил, что ограничения на поставку энергии продолжают действовать по всей стране как для населения, так и для бизнеса. В Украине эксплуатируются три атомные электростанции общей мощностью около 8 гигаватт, тогда как стране нужно около 18 гигаватт.

Почти все тепловые электростанции, которые до войны обеспечивали более трети потребления, разрушены или серьезно повреждены. Дефицит генерации покрывается максимально возможным импортом из ЕС, незначительными объемами альтернативных источников энергии и масштабными отключениями электроэнергии у потребителей.

Напомним, эксперт по энергетике Александр Трохимец считает, что единая энергетическая система Украины перестанет существовать в том виде, какой мы ее знаем.