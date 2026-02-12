Не тільки Київ: експерт розповів, у яких регіонах буде важка ситуація зі світлом

Із приходом тепла в Україну відключення світла триватимуть, і вони будуть систематичними, оскільки ЗС РФ пошкодили або повністю зруйнували теплові електростанції та підстанції.

Їхній ремонт триватиме в кращому випадку до кінця літа, а також додасться виведення в ремонт енергоблоків атомних електростанцій, розповів в ефірі "Київ24" експерт із питань енергетики Юрій Корольчук.

За його словами, уже два блоки на АЕС потрібно виводити в тривалий ремонт.

"Не три тижні, як у нас ремонтували останні роки. Ну реально, кожен блок АЕС три тижні проходив так званий ремонт. Це був профілактичний огляд і заміна палива, де необхідно. А ось повноцінний ремонт — це 3-4 місяці. І от якщо їх усе-таки виведуть у ремонт ці два блоки або хоча б один, то ми потрапимо в ситуацію, як і червні-липні 2024 року. Дефіцит електроенергії буде", — прогнозує гість ефіру.

Відео дня

Особливо це відчують критичні регіони:

"Центральний Київський регіон, тепер до цього додаються північно-східні області, тобто Сумська, Чернігівська, Полтавська, Харків традиційно, Дніпро, Запоріжжя та Одеса", — каже Корольчук.

Що стосується ситуації на заході України, то тут, зазначає експерт, поки що важко сказати, як вона складеться, оскільки поки що справи там кращі.

"Але, з іншого боку, удари наносяться, і сказати, що навіть у літній період там буде полегшення, не буде обмеження електроенергії чи графіків... Я не впевнений. Я думаю, це зачепить і їх, тому що ремонтні роботи передбачатимуть і зміну подачі енергії. Тобто відключатимуть споживачів на заході України. Принаймні на період підключення об'єктів, проведення ремонтних робіт", — наголосив він.

Напередодні стало відомо, що внаслідок ударів ЗС РФ атомні електростанції, які забезпечують дві третини потреб України в електроенергії, наразі працюють з обмеженою потужністю.

Заступник міністра енергетики України Артем Некрасов пояснив, що обмеження на постачання енергії продовжують діяти по всій країні як для населення, так і для бізнесу. В Україні експлуатуються три атомні електростанції загальною потужністю близько 8 гігават, тоді як країні потрібно близько 18 гігават.

Майже всі теплові електростанції, які до війни забезпечували понад третину споживання, зруйновані або серйозно пошкоджені. Дефіцит генерації покривається максимально можливим імпортом з ЄС, незначними обсягами альтернативних джерел енергії та масштабними відключеннями електроенергії у споживачів.

Нагадаємо, експерт з енергетики Олександр Трохимець вважає, що єдина енергетична система України перестане існувати в тому вигляді, яким ми її знаємо.