Украинские АЭС до сих пор не работают на полную мощность после атак РФ

Атомные электростанции, которые обеспечивают две трети потребностей Украины в электроэнергии, пока работают с ограниченной мощностью. Причиной стали недавние российские атаки на энергетическую инфраструктуру страны.

О ситуации в энергосистеме рассказал первый заместитель министра энергетики Украины Артем Некрасов. Об этом сообщило агентство Reuters. На прошлой неделе Россия снова атаковала энергосистему Украины. Она нанесла удары как по теплоэлектростанциям, так и по ключевым электрическим подстанциям, заставив атомные электростанции сократить производство электроэнергии.

"Восстановление продолжается как на электростанциях, так и на высоковольтных подстанциях, которые поставляют электроэнергию с атомных электростанций", — сказал Артем Некрасов в телевизионном заявлении.

Он отметил, что ограничения на поставку энергии продолжают действовать по всей стране как для населения, так и для бизнеса. В Украине эксплуатируются три атомные электростанции общей мощностью около 8 гигаватт, тогда как стране нужно около 18 гигаватт.

Відео дня

Почти все тепловые электростанции, которые до войны обеспечивали более трети потребления, разрушены или серьезно повреждены. Дефицит генерации покрывается максимально возможным импортом из ЕС, незначительными объемами альтернативных источников энергии и масштабными отключениями электроэнергии у потребителей.

Напомним, что 7 февраля в Укрэнерго сообщили о последствиях очередной массированной атаки РФ на энергосистему Украины. Под ударами оказались электростанции и подстанции систем передачи и распределения электроэнергии. В частности это объекты, связанные с атомной генерацией.

Ранее мы также информировали, что генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил о приостановлении работы украинских АЭС после атаки РФ. По его словам, такие удары ставят под угрозу ядерную безопасность. АЭС были вынуждены уменьшить или временно остановить производство электроэнергии.