Українські АЕС досі не працюють на повну потужність після атак РФ

Атомні електростанції, які забезпечують дві третини потреб України в електроенергії, поки що працюють з обмеженою потужністю. Причиною стали нещодавні російські атаки на енергетичну інфраструктуру країни.

Про ситуацію в енергосистемі розповів перший заступник міністра енергетики України Артем Некрасов. Про це повідомило агентство Reuters. Минулого тижня Росія знову атакувала енергосистему України. Вона завдала ударів як по теплоелектростанціях, так і по ключових електричних підстанціях, змусивши атомні електростанції скоротити виробництво електроенергії.

"Відновлення триває як на електростанціях, так і на високовольтних підстанціях, які постачають електроенергію з атомних електростанцій", – сказав Артем Некрасов у телевізійній заяві.

Він зазначив, що обмеження на постачання енергії продовжують діяти по всій країні як для населення, так і для бізнесу. В Україні експлуатуються три атомні електростанції загальною потужністю близько 8 гігават, тоді як країні потрібно близько 18 гігават.

Майже всі теплові електростанції, які до війни забезпечували понад третину споживання, зруйновані або серйозно пошкоджені. Дефіцит генерації покривається максимально можливим імпортом з ЄС, незначними обсягами альтернативних джерел енергії та масштабними відключеннями електроенергії у споживачів.

Нагадаємо, що 7 лютого в Укренерго повідомили про наслідки чергової масованої атаки РФ на енергосистему України. Під ударами опинилися електростанції та підстанції систем передачі й розподілу електроенергії. Зокрема це об’єкти, пов’язані з атомною генерацією.

Раніше ми також інформували, що генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі заявив про призупинення роботи українських АЕС після атаки РФ. За його словами, такі удари ставлять під загрозу ядерну безпеку. АЕС були змушені ззменшити або тимчасово зупинити виробництво електроенергії.