"Це не парадокс": в Yasno пояснили, чому платіжки за електрику ростуть попри відсутність світла

Сума за електроенергію у комунальній платіжці зростає попри те, що, наприклад у Києві, мешканці тривалий період жили без світла. Причинами цьому можуть бути особливості індивідуального опалення або несправність лічильника

Також на вартість електроенергії може повпливати пусковий струм, розповів генеральний директор Yasno Сергій Коваленко.

За його словами, у січні 2026 року частка киян, які збільшили споживання електронерегії зросла до 41%, а тих, хто зменшив — впала до 38%, що пов'язано з тривалими сильними морозами та масованими російськими обстрілами енергосистеми.

"Фактор температури, попри брак електроенергії, тут є сильнішим за фактор економії, і це зрозуміло. Бо у стресі раціоналізація відходить на другий план", — зазначив Коваленко.

Він також навів чотири основні причини, чому платіжки можуть зростати, навіть коли світла в оселях було менше часу:

пусковий струм. Після появи світла електродвигуни холодильників, насосів та іншої техніки споживають у 3–7 разів більше під час запуску. Якщо це відбувається кілька разів на день, сумарне споживання зростає.

особливості індивідуального споживання. Комусь достатньо, коли з’являється світло приготувати їжу і випрати речі один раз, а хтось вмикає все. Плюс у кожного різної потужності зарядні пристрої, які зараз постійно заряджають.

показання лічильника. Якщо їх не передавати щомісяця, нарахування йдуть за середнім споживанням. Навіть під час відключень показання потрібно передавати вчасно.

несправність лічильника. Він може бути несправним і показувати зависоке споживання. Також міг відбутись якийсь збій, після якого нарахування відбулося по середньому. У такому випадку, за словами Коваленка, варто звернутись до ОСР для перевірки технічної справності лічильника і перерахування обсягів спожитої електроенергії.

"Збільшення платіжки — це не парадокс "немає світла — більше платимо", а результат морозів, концентрованого споживання в години живлення та індивідуальної поведінки. Кількість годин із електроенергією не дорівнює обсягу спожитих кВт·год. Чим тепліше, тим нижчими ставатимуть платіжки, особливо, якщо буде більше світла та менше обстрілів", — наголосив Коваленко.

