Держава платитиме по 200 тисяч грн премій енергетикам: Кабмін ухвалив рішення

Премії Кабінету Міністрів України в розмірі 200 тисяч грн щороку отримуватимуть до 50 енергетиків, які відновлюють мережі після російських обстрілів. Ці кошти виплачуватимуть додатково до щомісячних доплат для працівників ремонтних бригад.

Про премії енергетикам, які ризикують здоров'ям і життям для відновлення електромереж, прем'єр-міністерка Юлія Свириденко повідомила у Facebook. За її словами, Кабінет міністрів України вже ухвалив рішення про заснування щорічної премії для працівників енергетичної галузі.

"Люди, які працюють цілодобово, попри морози й сніг, відновлюють мережі після обстрілів і забезпечують міста та громади світлом і теплом, часто ризикуючи власним життям, заслуговують на найвище визнання і відзнаку", — розповіла прем'єрка.

За словами Свириденко, рішення передбачає присудження щороку до 50 премій, кожна в розмірі 200 тисяч грн — це буде державною відзнакою за професіоналізм і самовіддану працю в галузі енергетики. Фінансування виплат здійснюватиметься коштом державного бюджету.

"Це додаткова подяка держави разом із щомісячними доплатами для працівників ремонтних бригад, які ми запровадили з початку року. Енергетики — наші супергерої", — наголосила прем'єр-міністерка.

Нагадаємо, нардеп фракції "Слуга народу" Сергій Нагорняк, член комітету Верховної ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг 17 лютого заявив, що графіки відключення світла в Україні можуть стати менш жорсткими, коли збільшиться тривалість світлового дня і почнуть працювати сонячні електростанції.

CEO компанії YASNO Сергій Коваленко пояснював, що електрики довго реагують на аварії, бо лише 25% викликів стосуються об'єктів ДТЕК, а решта виявляється хибними.

Колишній керівник НЕК "Укренерго" Олексій Брехт загинув на робочому місці від удару струмом на підстанції.