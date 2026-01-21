Колишній керівник "Укренерго" Олексій Брехт загинув: ЗМІ розкрили причину смерті

Колишній керівник НЕК "Укренерго" Олексій Брехт загинув на робочому місці. Причиною смерті став смертельний удар струмом на підстанції компанії.

Як повідомляє видання "Економічна Правда", трагедія сталася під час виконання службових обов’язків на об’єкті "Укренерго".

Окрім цього, компанія ДТЕК відреагувала на загибель колишнього члена правління НЕК "Укренерго" Олексія Брехта, зазначивши, що його смерть є значною втратою для української енергетики.За даними компанії, трагедія сталася під час виконання професійних обов’язків.

"Олексій Олександрович був досвідченим енергетиком, який зробив надзвичайно багато для української енергосистеми та її стійкості під час війни. Щирі співчуття рідним, близьким, колегам-енергетикам. Вічна та світла пам'ять Олексію Олександровичу…", — йдеться в публікації.

Що відомо про Олексія Брехта

Як зазначає видання "ЕП", Олексій Брехт народився здобув інженерну освіту за спеціальністю "Електричні станції" в Національному технічному університеті "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського".

Свою кар’єру в енергетиці Брехт розпочав у 1999 році на Київській ГАЕС. Згодом, у 2011–2016 роках він працював у НЕК "Укренерго", де відповідав за перспективний розвиток компанії, євроінтеграцію та технічну політику.

З 5 вересня 2024 року по 30 червня 2025 року за рішенням наглядової ради він обіймав посаду тимчасово виконуючого обов’язки голови правління НЕК "Укренерго". Це сталося після того, як наглядова рада компанії звільнила з посади Володимира Кудрицького.

Варто зауважити, що наразі компанія "Укренерго" не коментувала загибель Олексія Брехта.

Крім того, 21 січня нардеп Олексій Кучеренко повідомив, що у Києві двоє слюсарів аварійно-ремонтних бригад загинули від перевантаження.

Також Фокус писав, що мер столиці Віталій Кличко підтвердив смерть одного з них. Загиблим виявився60-річний слюсар, який випускав повітря із системи опалення в одній із квартир Києва.