Бывший руководитель "Укрэнерго" Алексей Брехт погиб: СМИ раскрыли причину смерти

Бывший руководитель НЭК "Укрэнерго" Алексей Брехт погиб на рабочем месте. Причиной смерти стал смертельный удар током на подстанции компании.

Как сообщает издание "Экономическая Правда", трагедия произошла во время выполнения служебных обязанностей на объекте "Укрэнерго".

Кроме этого, компания ДТЭК отреагировала на гибель бывшего члена правления НЭК "Укрэнерго" Алексея Брехта, отметив, что его смерть является значительной потерей для украинской энергетики. по данным компании, трагедия произошла во время выполнения профессиональных обязанностей.

"Алексей Александрович был опытным энергетиком, который сделал очень много для украинской энергосистемы и ее устойчивости во время войны. Искренние соболезнования родным, близким, коллегам-энергетикам. Вечная и светлая память Алексею Александровичу...", — говорится в публикации.

Что известно об Алексее Брехте

Как отмечает издание "ЭП", Алексей Брехт родился получил инженерное образование по специальности "Электрические станции" в Национальном техническом университете "Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского".

Свою карьеру в энергетике Брехт начал в 1999 году на Киевской ГАЭС. Впоследствии, в 2011-2016 годах он работал в НЭК "Укрэнерго", где отвечал за перспективное развитие компании, евроинтеграцию и техническую политику.

С 5 сентября 2024 года по 30 июня 2025 года по решению наблюдательного совета он занимал должность временно исполняющего обязанности председателя правления НЭК "Укрэнерго". Это произошло после того, как наблюдательный совет компании уволил с должности Владимира Кудрицкого.

Стоит заметить, что пока компания "Укрэнерго" не комментировала гибель Алексея Брехта.

Кроме того, 21 января нардеп Алексей Кучеренко сообщил, что в Киеве двое слесарей аварийно-ремонтных бригад погибли от перегрузки.

Также Фокус писал, что мэр столицы Виталий Кличко подтвердил смерть одного из них. Погибшим оказался 60-летний слесарь, который выпускал воздух из системы отопления в одной из квартир Киева.