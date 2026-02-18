Государство будет платить по 200 тысяч грн премий энергетикам: Кабмин принял решение

Премии Кабинета Министров Украины в размере 200 тысяч грн ежегодно будут получать до 50 энергетиков, которые восстанавливают сети после российских обстрелов. Эти средства будут выплачивать дополнительно к ежемесячным доплатам для работников ремонтных бригад.

О премии энергетикам, которые рискуют здоровьем и жизнью для восстановления электросетей, премьер-министр Юлия Свириденко сообщила в Facebook. По ее словам, Кабинет министров Украины уже принял решение об учреждении ежегодной премии для работников энергетической отрасли.

"Люди, которые работают круглосуточно, несмотря на морозы и снег, восстанавливают сети после обстрелов и обеспечивают города и громады светом и теплом, часто рискуя собственной жизнью, заслуживают наивысшего признания и награды", — рассказала премьер-министр.

По словам Свириденко, решение предусматривает присуждение ежегодно до 50 премий, каждая в размере 200 тысяч грн — это будет государственной наградой за профессионализм и самоотверженный труд в области энергетики. Финансирование выплат будет осуществляться за счет государственного бюджета.

Відео дня

"Это дополнительная благодарность государства вместе с ежемесячными доплатами для работников ремонтных бригад, которые мы ввели с начала года. Энергетики — наши супергерои", — подчеркнула премьер-министр.

Напомним, нардеп фракции "Слуга народа" Сергей Нагорняк, член комитета Верховной рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг 17 февраля заявил, что графики отключения света в Украине могут стать менее жесткими, когда увеличится продолжительность светового дня и начнут работать солнечные электростанции.

CEO компании YASNO Сергей Коваленко объяснял, что электрики долго реагируют на аварии, потому что только 25% вызовов касаются объектов ДТЭК, а остальные оказываются ложными.

Бывший руководитель НЭК "Укрэнерго" Алексей Брехт погиб на рабочем месте от удара током на подстанции.