Россия наносит ракетные удары по Украине с "похищенных" бомбардировщиков Ту-95МС, — эксперт

Россия использует для ударов по Украине стратегические бомбардировщики Ту-95МС. Кремль украл их в Казахстане после распада СССР. Они сформировали основу стратегической авиации Москвы.

В начале 1990-х произошли события, которые сейчас определяют возможности России применять стратегическую авиацию против Украины, сообщил в Facebook военнослужащий 413-го полка СБС "Рейд", эксперт Defense Express Иван Киричевский.

В 1992 году Россия получила 40 бомбардировщиков Ту-95МС, которые на момент распада СССР базировались в Казахстане. Они находились на аэродроме "Семипалатинск" в составе 79-й авиадивизии. Этим РФ образовала "ядро" своего флота стратегических бомбардировщиков этого типа. Из этих машин 27 были модификации МС16 с возможностью внешней подвески крылатых ракет, а еще 13 — к варианту МС6, где размещение ракет возможно только в бомбоотсеке.

"Для сравнения, сама Россия на начало 1992 года имела до 27 бомбардировщиков Ту-95МС, Украина — 21 самолет Ту-95МС в варианте МС6 (с подвеской ракет только в бомбоотсеке). На всякий случай напомню, что россияне у нас в 1999 году за газ взяли только 8 Ту-160 и всего 3 Ту-95МС, остальные наши дальние бомбардировщики были утилизированы", — отметил Киричевский.

По его словам, остается непонятным механизм, по которому Россия смогла получить казахстанские самолеты: существуют версии о прямом похищении или подмене на Ту-95К-22, однако ни одна из них не имеет полного подтверждения. Хотя известно, что на начало 1992 года военное руководство Казахстана имело довольно слабый контроль над 79-й авиадивизией на аэродроме "Семипалатинск".

"Твердый факт, который точно известен с того времени, вообще выглядит так — когда россияне, вдохновившись успехом по "казахской" линии, попытались в том же 1992 году угнать наши Ту-95МС из Узина, то в ответ наши военные выкатили "Шилки" на взлетно-посадочную полосу, и в итоге у россиян ниц не получилось", — добавил Киричевский.

Известно, что с 1992 года Россия больше не производила Ту-95МС. А значит, бомбардировщики из Казахстана теперь использует Россия для ударов по Украине. Киричевский отметил, что рассказал эту историю для иллюстрации того, что в 1990-е годы Украина оберегала свой военный потенциал значительно лучше, чем это сейчас принято представлять.

Ранее мы также информировали, что Россия изменила базирование стратегической авиации, которая осуществляет ракетные удары по Украине. В частности, аэродром "Оленья" в Мурманской области больше не используется как основной для боевых вылетов Ту-95МС.