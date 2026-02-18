Росія завдає ракетних ударів по Україні з "викрадених" бомбардувальників Ту-95МС, — експерт

Росія використовує для ударів по Україні стратегічні бомбардувальники Ту-95МС. Кремль вкрав їх у Казахстані після розпаду СРСР. Вони сформували основу стратегічної авіації Москви.

На початку 1990-х відбулися події, які нині визначають можливості Росії застосовувати стратегічну авіацію проти України, повідомив у Facebook військовослужбовець 413-го полку СБС "Рейд", експерт Defense Express Іван Киричевський.

У 1992 році Росія отримала 40 бомбардувальників Ту-95МС, які на момент розпаду СРСР базувалися в Казахстані. Вони знаходилися на аеродромі "Семипалатинск" у складі 79-ї авіадивізії. Цим РФ утворила "ядро" свого флоту стратегічних бомбардувальників цього типу. Із цих машин 27 були модифікації МС16 з можливістю зовнішньої підвіски крилатих ракет, а ще 13 — до варіанту МС6, де розміщення ракет можливе лише у бомбовідсіку.

"Для порівняння, сама Росія на початок 1992 року мала до 27 бомбардувальників Ту-95МС, Україна – 21 літак Ту-95МС у варіанті МС6 (з підвіскою ракет лише у бомбовідсіку). Про всяк випадок нагадаю, що росіяни у нас у 1999 році за газ узяли тільки 8 Ту-160 і усього 3 Ту-95МС, інші наші дальні бомбардувальники були утилізовані"- зазначив Киричевський.

За його словами, залишається незрозумілим механізм, за яким Росія змогла отримати казахстанські літаки: існують версії про пряме викрадення або підміну на Ту-95К-22, однак жодна з них не має повного підтвердження. Хоча відомо, що на початок 1992 року військове керівництво Казахстану мало доволі слабкий контроль над 79-ою авіадивізією на аеродромі "Семипалатинск".

"Твердий факт, який точно відомий з того часу, взагалі виглядає так – коли росіяни, надихнувшись успіхом по «казахській» лінії, спробували у тому ж 1992 році угнати наші Ту-95МС з Узина, то у відповідь наші військові викотили «Шилки» на злітно-посадкову смугу, і в підсумку в росіян ніц не вийшло", - додав Киричевський.

Відомо, що з 1992 року Росія більше не виготовляла Ту-95МС. А отже, бомбардувальники з Казахстану тепер використовує Росія для ударів по Україні. Киричевський зазначив, що розповів цю історію зо для ілюстрації того, що у 1990-ті роки Україна оберігала свій військовий потенціал значно краще, чим це зараз прийнято уявляти.

Нагадаємо, що аналітики раніше окреслили перелік підприємств, ураження яких може зупинити виробництво нових російських Су-34 і Су-35. За їхніми висновками, достатньо порушити роботу щонайменше п’яти ключових постачальників. Навіть за функціонування інших підприємств, процес складання літаків став би неможливим через брак критично важливих компонентів.

Раніше ми також інформували, що Росія змінила базування стратегічної авіації, яка здійснює ракетні удари по Україні. Зокрема, аеродром "Оленья" у Мурманській області більше не використовується як основний для бойових вильотів Ту-95МС.