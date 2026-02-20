ВС РФ готовят новый удар по украинской энергетике, — Шмыгаль

По словам вице-премьер-министра, на фоне получения разведданных о подготовке россиян к новому удару, перед всеми украинскими службами встала новая ключевая задача.

Работа по устранению последствий атак РФ продолжается непрерывно, о чем сообщил первый вице-премьер-министр — министр энергетики Украины Денис Шмыгаль в официальном Telegram-канале. Он фиксирует положительную динамику благодаря усилиям ремонтных бригад и повышению температуры воздуха. Это способствует стабилизации электроснабжения. В то же время есть информация о подготовке россиянами новых атак по объектам энергетики. Поэтому коммунальным службам была поставлена задача не только быстро восстанавливать поврежденное, но и быть готовыми к следующим вызовам.

"В Киеве над восстановлением тепло- и электроснабжения работают более 200 бригад. Отдельно обсудили ликвидацию последствий в Одессе, а также в прифронтовых областях — там вызовов больше всего", — отметил Шмыгаль.

Відео дня

Также продолжается ежедневная координация с международными партнерами по поставкам оборудования. После визита делегации Минэнерго во Францию достигнута договоренность о привлечении 600 млн евро для усиления энергетической устойчивости Украины. Украинские инженеры уже работают в Европе над обследованием шести станций для оперативной доставки необходимого оборудования в страну.

Напомним, что Денис Шмыгаль сообщил о получении Украиной оборудования по меньшей мере для шести теплоэлектростанций и теплоэлектроцентралей. Шесть выведенных из эксплуатации ТЭЦ и ТЭС получат от Латвии, Австрии, Финляндии, Хорватии, Франции и Германии. Договоренности о передаче оборудования были достигнуты во время заседания Международного энергетического агентства.

Ранее мы также информировали, что Денис Шмыгаль высказался относительно возможного пересмотра тарифов на электроэнергию с 1 мая, после завершения отопительного сезона. Министр подчеркнул, что оснований для повышения цен на свет нет.