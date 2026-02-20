ЗС РФ готують новий удар по українській енергетиці, — Шмигаль

Зі слів віцепрем'єр-міністра, на фоні отримання розвідданих про підготовку росіян до нового удару, перед усіма українськими службами постало нове ключове завдання.

Робота з усунення наслідків атак РФ триває безперервно, про що повідомив перший віцепрем’єр-міністр — міністр енергетики України Денис Шмигаль в офіційному Telegram-каналі. Він фіксує позитивну динаміку завдяки зусиллям ремонтних бригад та підвищенню температури повітря. Це сприяє стабілізації електропостачання. Водночас є інформація про підготовку росіянами нових атак по об’єктах енергетики. Тому комунальним службам було поставлено завдання не лише швидко відновлювати пошкоджене, а й бути готовими до наступних викликів.

"У Києві над відновленням тепло- та електропостачання працюють понад 200 бригад. Окремо обговорили ліквідацію наслідків в Одесі, а також у прифронтових областях — там викликів найбільше", — зазначив Шмигаль.

Відео дня

Також триває щоденна координація з міжнародними партнерами щодо постачання обладнання. Після візиту делегації Міненерго до Франції досягнуто домовленості про залучення 600 млн євро для посилення енергетичної стійкості України. Українські інженери вже працюють у Європі над обстеженням шести станцій для оперативної доставки необхідного обладнання в країну.

Нагадаємо, що Денис Шмигаль повідомив про отримання Україна обладнання щонайменше для шести теплоелектростанцій і теплоелектроцентралей. Шість виведених з експлуатації ТЕЦ і ТЕС отримають від Латвії, Австрії, Фінляндії, Хорватії, Франції та Німеччини. Домовленості про передачу обладнання були досягнуті під час засідання Міжнародного енергетичного агентства..

Раніше ми також інформували, що Денис Шмигаль висловився щодо можливого перегляду тарифів на електроенергію з 1 травня, після завершення опалювального сезону. Міністр наголосив, що підстав для підвищення цін на світло немає.