Європа передасть Україні шість виведених з експлуатації ТЕЦ і ТЕС, — Шмигаль

Обладнання щонайменше шести теплоелектростанцій і теплоелектроцентралей може отримати Україна від Латвії, Австрії, Фінляндії, Хорватії, Франції та Німеччини.

Відповідні домовленості щодо можливості отримання виведеного з експлуатації обладнання та його оперативного доставлення в Україну було досягнуто в рамках засідання Міжнародного енергетичного агентства, повідомив міністр енергетики Денис Шмигаль.

"Устаткування буде переміщено і швидко змонтовано. Йдеться про щонайменше шість виведених з експлуатації ТЕЦ і ТЕЦ, які будуть передані Україні. Так зможемо швидко відновити роботу зруйнованих ворогом ключових станцій. Вони забезпечать українців теплом", — написав він у соцмережах.

Кількома днями раніше Шмигаль пояснив, як відбувається процес того, щоб забирати обладнання з ТЕЦ і ТЕС у країнах Східної Європи. Для цього українські фахівці самостійно проводять оцінку, аналіз обладнання, а потім приймають рішення про те, що треба забирати, якщо така можливість є.

Відео дня

За його словами, Україна має серйозні потреби в обладнанні для ремонтів теплоелектростанцій і теплоелектроцентралей. Для фінансування цих потреб у спеціальному Фонді енергетичної підтримки було зібрано 1,8 мільярда євро від партнерів.

Зі свого боку енергоексперт Олександр Харченко стверджував, що енергетичним компаніям не вистачає обладнання для ремонту пошкоджених російськими ударами об'єктів. За його словами, запас на складах уже вичерпано.

Зазначимо, з кінця січня почалися регулярні удари ЗС РФ по українських теплостанціях у Києві, Київській області та в інших регіонах України.

Директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко заявляв, що для відновлення ТЕЦ-4 у столиці, яка практично повністю знищена, може знадобитися кілька років і приблизно 600-700 млн євро.