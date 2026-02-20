Европа передаст Украине шесть выведенных из эксплуатации ТЭЦ и ТЭС, — Шмыгаль

Оборудование не менее шести теплоэлектростанций и теплоэлектроцентралей может получить Украина от Латвии, Австрии, Финляндии, Хорватии, Франции и Германии.

Соответствующие договоренности о возможности получения выведенного из эксплуатации оборудования и его оперативной доставки в Украину были достигнуты в рамках заседания Международного энергетического агентства, сообщил министр энергетики Денис Шмыгаль.

"Оборудование будет перемещено и быстро смонтировано. Речь идет о по меньшей мере шести выведенных из эксплуатации ТЭЦ и ТЭЦ, которые будут переданы Украине. Так сможем быстро восстановить работу разрушенных врагом ключевых станций. Они обеспечат украинцев теплом", — написал он в соцсетях.

Несколькими днями ранее Шмыгаль объяснил, как происходит процесс того, чтобы забирать оборудование с ТЭЦ и ТЭС в странах Восточной Европы. Для этого украинские специалисты самостоятельно проводят оценку, анализ оборудования, а затем принимают решение о том, что надо забирать, если такая возможность есть.

По его словам, Украина имеет серьезные потребности в оборудовании для ремонтов теплоэлектростанций и теплоэлектроцентралей. Для финансирования этих потребностей в специальном Фонде энергетической поддержки было собрано 1,8 миллиардов евро от партнеров.

В свою очередь энергоэксперт Александр Харченко утверждал, что энергетическим компаниям не хватает оборудования для ремонта поврежденных российскими ударами объектов. По его словам, запас на складах уже исчерпан.

Отметим, с конца января начались регулярные удары ВС РФ по украинским теплостанциям в Киеве, Киевской области и в других регионах Украины.

Директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко заявлял, что для восстановления ТЭЦ-4 в столице, которая практически полностью уничтожена, может понадобиться несколько лет и примерно 600-700 млн евро.