Полгода мало: эксперт объяснил, сколько времени и денег нужно для восстановления Дарницкой ТЭЦ

Восстановление Дарницкой теплоэлектроцентрали, которая была разрушена ударами российских оккупантов, будет длительным и дорогим процессом. Есть сомнения относительно того, что восстановить ТЭЦ удастся до следующего отопительного сезона.

В то же время в этом отопительном сезоне Дарницкая ТЭЦ точно не будет работать. Об этом заявил директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко в эфире "Новости. LIVE".

"Вряд ли за полгода можно что-то радикальное сделать. Нужно минимум, чтобы ее восстановить, 600-700 млн евро и не менее 2-3 лет", — заявил Омельченко.

В то же время он пояснил, что может потребоваться больше времени. По его словам, за это время возможно достичь уровня генерации ТЭЦ, который был до обстрелов.

При этом некоторые элементы оборудования можно теоретически починить быстрее, однако общие сроки реконструкции все равно остаются длительными, считает Омельченко.

Зато в этом отопительном сезоне Дарницкая ТЭЦ точно не будет генерировать тепло.

Напомним, о том, что в Киеве критически повреждена Дарницкая ТЭЦ после вражеского удара 3 февраля, сообщал городской голова Виталий Кличко. по выводам специалистов, при условии отсутствия новых ударов отремонтировать объект можно будет не ранее, чем через два месяца, и к тому времени восстановить теплоснабжение в домах невозможно.

Журналисты ЭП составили карту домов, которые остались без отопления до конца зимы из-за повреждения ТЭЦ-4. Тепла нет в более 1 100 многоэтажек на левом берегу.

В то же время 9 февраля стало известно, что в столичном жилом массиве Троещина, который в результате массивных ракетно-дронных российских атак остался без отопления в сильные морозы, в квартиры жителей вернулось тепло.

3 февраля министр энергетики Шмыгаль показал последствия разрушения ТЭЦ-4 генсеку НАТО Марку Рютте. А уже сегодня вице-премьер Алексей Кулеба сообщил, что российские оккупанты в ночь на 3 января целенаправленно били по той части ТЭЦ, которая отвечает за теплоснабжение. По ТЭЦ-4 в Киеве прилетело 5 ракет.

Напомним, 1 февраля издание "РБК-Украина" со ссылкой на проинформированные источники сообщило, что после ударов 9 и 13 января, которые, среди прочего, были нацелены на критические объекты столицы, Киев потерял одну из ТЭЦ.