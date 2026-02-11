Пів року замало: експерт пояснив, скільки часу та грошей потрібно для відновлення Дарницької ТЕЦ

Відновлення Дарницької теплоелектроцентралі, яка була зруйнована ударами російських окупантів, буде тривалим та дорогим процесом. Є сумніви щодо того, що відновити ТЕЦ вдасться до наступного опалювального сезону.

Водночас цього опалювального сезону Дарницька ТЕЦ точна не працюватиме. Про це заявив директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко в етері "Новини. LIVE".

"Навряд за пів року можна щось радикальне зробити. Потрібно мінімум, щоб її відновити, 600-700 млн євро і не менше 2-3 років", — заявив Омельченко.

Водночас він пояснив, що може знадобитися більше часу. За його словами, за цей час можливо досягнути рівня генерації ТЕЦ, який був до обстрілів.

При цьому деякі елементи обладнання можна теоретично полагодити швидше, однак загальні терміни реконструкції все одно залишаються тривалими, вважає Омельченко.

Натомість цього опалювального сезону Дарницька ТЕЦ точно не генеруватиме тепло.

Нагадаємо, про те, що у Києві критично пошкоджена Дарницька ТЕЦ після ворожого удару 3 лютого, повідомляв міський голова Віталій Кличко. за висновками фахівців, за умови відсутності нових ударів відремонтувати об'єкт можна буде не раніше, ніж за два місяці, і до того часу відновити теплопостачання в будинках неможливо.

Журналісти ЕП склали мапу будинків, які лишилися без опалення до кінця зими через пошкодження ТЕЦ-4. Тепла немає у понад 1 100 багатоповерхівок на лівому березі.

Водночас 9 лютого стало відомо, що у столичному житловому масиві Троєщина, який унаслідок масивних ракетно-дронових російських атак залишився без опалення в люті морози, до квартир мешканців повернулося тепло.

3 лютого міністр енергетики Шмигаль показав наслідки руйнування ТЕЦ-4 генсеку НАТО Марку Рютте. А вже сьогодні віцепрем'єр Олексій Кулеба повідомив, що російські окупанти в ніч на 3 січня цілеспрямовано били по тій частині ТЕЦ, яка відповідає за теплопостачання. По ТЕЦ-4 у Києві прилетіло 5 ракет.

Нагадаємо, 1 лютого видання "РБК-Україна" із посиланням на проінформовані джерела повідомило, що після ударів 9 та 13 січня, які, серед іншого, були націлені на критичні об'єкти столиці, Київ втратив одну з ТЕЦ.