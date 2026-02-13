Иногда забирает целыми блоками: Украина ищет ТЭЦ и ТЭС в Восточной Европе, — Шмыгаль

Украина активно сотрудничает со странами Восточной Европы для восстановления поврежденной энергосистемы. В частности украинские специалисты ищут теплоэлектростанции и ТЭЦ, которые были сделаны в советские времена, и забирает оттуда ценное оборудование.

Нередко оборудование забирается целыми блоками. Об этом рассказал министр энергетики Денис Шмыгаль во время часа вопросов к правительству.

По его словам, Украина имеет серьезные потребности в оборудовании для ремонтов теплоэлектростанций и теплоэлектроцентралей. Для финансирования этих потребностей в специальном Фонде энергетической поддержки было собрано 1,8 миллиардов евро от партнеров.

В то же время правительство приняло решение об изменении подхода — необходимо создавать резерв всего оборудования, чтобы можно было все заменять достаточно оперативно. Ведь по состоянию на сейчас процесс закупки и ожидания на изготовление оборудования занимает 4-6 месяцев, отметил министр.

Відео дня

"Мы продолжаем работу с нашими партнерами по поиску старых советского типа электроцентралей и электростанций в Восточной Европе. Находим такие объекты", — пояснил Шмыгаль.

При этом он объяснил, как происходит процесс того, чтобы забирать оборудование с ТЭЦ и ТЭС в странах Восточной Европы. Для этого украинские специалисты самостоятельно проводят оценку, анализ оборудования, а затем принимают решение о том, что надо забирать, если такая возможность есть.

"Конкретики я, конечно же, сейчас публично назвать не могу, но у нас есть целый ряд таких объектов, которые сегодня прорабатываются. Делегация буквально на прошлой неделе закончила визиты в несколько восточноевропейских стран, с которыми мы будем реализовывать этот план", — пояснил Шмыгаль.

Ранее энергоэксперт Александр Харченко утверждает, что энергетическим компаниям не хватает оборудования для ремонта поврежденных российскими ударами объектов. По его словам, запас на складах уже исчерпан.

В то же время министр энергетики Денис Шмыгаль 8 февраля сообщал, что света в Киеве будет больше благодаря запуску дополнительных 9 МВт мощности. По его словам, за предыдущие две недели регионы получили 774 генератора и 40 единиц блочно-модульных котельных, когенерационных установок, котлов и другое необходимое оборудование, а также ожидается поступление еще 798 генераторов, 117 трансформаторов и 120 котлов и когенерационных установок.