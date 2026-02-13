Іноді забирає цілими блоками: Україна шукає ТЕЦ та ТЕС у Східній Європі, — Шмигаль

Україна активно співпрацює з країнами Східної Європи задля відновлення пошкодженої енергосистеми. Зокрема українські спеціалісти шукають теплоелектростанції та ТЕЦ, які були зроблені в радянські часи, та забирає звідти найцінніше обладнання.

Нерідко обладнання забирається цілими блоками. Про це розповів міністр енергетики Денис Шмигаль під час години запитань до уряду.

За його словами, Україна має серйозні потреби в обладнанні для ремонтів теплоелектростанцій та теплоелектроцентралей. Задля фінансування цих потреб у спеціальному Фонді енергетичної підтримки було зібрано 1,8 мільярдів євро від партнерів.

Водночас уряд ухвалив рішення про зміну підходу — необхідно створювати резерв усього обладнання, аби можна було все замінювати достатньо оперативно. Адже станом на зараз процес закупівлі та очікування на виготовлення обладнання займає 4-6 місяців, зазначив міністр.

Відео дня

"Ми продовжуємо роботу з нашими партнерами з пошуку старих радянського типу електроцентралей і електростанцій в Східній Європі. Знаходимо такі об'єкти", — пояснив Шмигаль.

При цьому він пояснив, як відбувається процес того, щоб забирати обладнання з ТЕЦ та ТЕС у країнах Східної Європи. Для цього українські фахівці самостійно проводять оцінку, аналіз обладнання, а потім ухвалюють рішення щодо того, що треба забирати, якщо така можливість є.

"Конкретики я, звісно ж, зараз публічно назвати не можу, але у нас є цілий ряд таких об'єктів, які сьогодні опрацьовуються. Делегація буквально минулого тижня закінчила візити в декілька східноєвропейських країн, з якими ми будемо реалізовувати цей план", — пояснив Шмигаль.

Раніше енергоексперт Олександр Харченко стверджує, що енергетичним компаніям не вистачає обладнання для ремонту пошкоджених російськими ударами об'єктів. За його словами, запас на складах уже вичерпаний.

Водночас міністр енергетики Денис Шмигаль 8 лютого повідомляв, що світла в Києві буде більше завдяки запуску додаткових 9 МВт потужності. За його словами, за попередні два тижні регіони отримали 774 генератори та 40 одиниць блочно-модульних котелень, когенераційних установок, котлів й інше необхідне обладнання,а також очікується надходження ще 798 генераторів, 117 трансформаторів та 120 котлів і когенераційних установок.