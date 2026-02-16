Шмигаль прокоментував можливе підвищення тарифів на світло з 1 травня

Міністр енергетики Денис Шмигаль прокоментував чутки про можливе підвищення тарифів на електроенергію після завершення опалювального сезону.

За його словами, ціни на світло не мають вирости. Про це Шмигаль заявив під час засідання Комітету з енергетики та житлово-комунальних питань, повідомив нардеп фракції "Батьківщина" Олексій Кучеренко.

"Ціни для населення в травні підіймати не плануємо. Крапка", — заявив Шмигаль.

Підвищення тарифів на електроенергію — що відомо

Раніше в інфляційному звіті НБУ за січень 2026 року з'явився прогноз, що після завершення опалювального сезону в Україні можуть зрости тарифи на електроенергію. Це пов'язано з високими потребами у відновленні енергосистеми.

Перед цим енергетичний експерт Станіслав Ігнатьєв пояснював, що вартість електроенергії має залежати від обсягу споживання: що більше споживається, то вищий тариф. За його словами, підвищення тарифів на електроенергію — нібито одна з вимог від міжнародних кредиторів. Нинішній тариф у розмірі 4,32 грн за кВт/год для населення протягом наступних чотирьох років він може зрости до 8,5 грн.

Відео дня

Водночас Ігнатьєв також заявляв, що уряд має запровадити цінову політику на електроенергію з енергетичних носіїв, таких як EcoFlow. За його словами, держава має встановити граничну ціну на електрику з таких приладів, які використовуються на час відключень світла, інакше існує ризик зловживання такими приладами накопичення.

Раніше Фокус пояснював, що підвищення тарифів на газ і тепло зупиняє мораторій, запроваджений у 2022 році до завершення воєнного стану. Водночас є розрахунок підвищувати тариф на електроенергію щорічно на 20% протягом найближчих трьох років.

Нагадаємо, що 9 лютого в Україні рекордно зросли тарифи на електроенергію для промислових споживачів без урахування податку. Вона сягнула 15 гривень за кВт/год.