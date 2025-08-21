Виробляли кавомашини: що відомо про ракетний удар в Мукачеві по американському заводу (фото, відео)

Росіяни рано вранці 21 серпня атакували в Мукачеві завод американської компанії, що виробляє електроніку. Окупанти вдарили крилатими ракетами по цивільному підприємству, яке не має стосунку до оборонно-промислового комплексу.

На заводі в Закарпатській області під ворожої атаки постраждали щонайменше 15 людей. Фокус розповідає, що наразі відомо про удар по заводу Flex.

Обстріл Мукачева: реакція Зеленського

Президент України Володимир Зеленський прокоментував російський масований обстріл Мукачева та інших міст України сьогодні у своєму Telegram-каналі. Він зазначив, що окупанти витратили на удар по американському підприємстві на Закарпатті кілька крилатих ракет.

"Це було звичайне цивільне підприємство, американські інвестиції. Виробляли такі звичні побутові речі, як кавомашини. І це росіянам теж мішень. Дуже показово", — сказав президент.

Він додав, що станом на 10:00 було відомо про 15 постраждалих від атаки на завод у Мукачеві.

Прокуратура розслідує удар РФ по заводу в Мукачеві Наслідки удару по заводу в Мукачеві

Закарпатська обласна прокуратура повідомила, що розпочала досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину в Мукачеві збройними силами РФ.

Вибухи в Мукачеві лунали зранку

Росіяни здійснили обстріл Мукачева на Закарпатті крилатими ракетами типу "Калібр" близько 4:40 ранку 21 серпня. Місцеві Telegram-канали повідомляли, що на місці влучання зайнялася пожежа та місто затягнуло димом.

Голова Закарпатської обласної військової адміністрації Мирослав Білецький о 7:25 повідомив про влучання крилатих ракет по одному з підприємств і руйнування складських приміщень. Згодом він опублікував світлини чорного диму після обстрілу підприємства та закликав жителів Мукачівського й Ужгородского районів зачинити вікна та двері й не виходити на вулицю без нагальної потреби.

Після обстрілу заводу в Мукачеві небо затягнуло чорним димом Фото: Мирослав Білецький, голова Закарпатської ОДА Жителів Мукачевського району закликали зачинити вікна через сильне задимлення Фото: Мирослав Білецький, голова Закарпатської ОДА

Удар по заводу Flex в Мукачеві: деталі

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга повідомив у мережі X, що російська крилата ракета влучила по американському заводу в Мукачеві. Він наголосив, що цей оборонний об'єкт не має нічого спільного з військовими й обороною. Також міністр нагадав, що під час обстрілу Києва в ніч на 10 червня постраждало представництво американської компанії Boeing.

В ДСНС України розповіли, що через російський обстріл на території підприємства в Мукачеві виникла масштабна пожежа на площі близько 7 тисяч квадратних метрів.

Журналіст Віталій Глагола стверджує, що крилаті ракети ЗС РФ завдали удару по заводу Flex. За його словами, в цей момент на підприємстві, потужності якого займають площу 55 тисяч квадратних метрів, працювали в нічну зміну сотні людей, однак їх встигли вчасно евакуювати до спеціально обладнаного місця.

В Мукачівській міській раді станом на 10:00 розповіли, що після російського удару по підприємству в Мукачеві 12 постраждалих госпіталізували до Лікарні святого Мартина. Із них 10 були ушпиталені каретами екстреної медичної допомоги, а ще двоє звернулися до медичного закладу самостійно. Медичний директор з лікувальної роботи зазначив, що стан пацієнтів стабільний, і в медзакладах залишаються шестеро з них.

Медики провели дві екстрені операції. Двоє постраждалих наразі перебувають у травматологічному відділенні, один — у неврологічному, ще один — у хірургічному. Крім того, до лікарів звертаються люди, які дістали психологічні травми.

Що відомо про завод Flex в Мукачеві

На сайті FLEX зазначено, що завод "Флекстронікс" у Мукачеві запущено у співпраці з іноземними партнерами — американською компанією "Flex Ltd.", яка виробляє продукти електроніки в Україні та світі для таких компаній, як Google, Nike, Teradata, Lenovo, OSRAM, XEROX, Philips та інших. З 2012 року в Мукачеві працює основний корпус заводу з виробництва продукції електроніки, а з 2018 року було запущено завод з лиття пластмаси. На підприємстві станом на сьогодні працює понад 4 500 людей.

Нагадаємо, також у ніч на 21 серпня РФ комбіновано атакувала Львів. "Шахедами" та ракетами, внаслідок влучання на вул. Олени Степанівни постраждали десятки будинків, загинув один чоловік і ще троє людей дістали поранення.