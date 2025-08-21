Удари "Калібрами" по Мукачеву: ракета ЗС РФ влучила по американському заводу (фото)

ЗС РФ атакували ракетами "Калібр" американський виробник електроніки в Мукачеві. Наразі відомо про 15 постраждалих.

Related video

Російські ракети "Калібр" вдарили в Мукачеві по американській компанії, яка виробляє електроніку в Закарпатті. Про це написав у соцмережі Х міністр закордонних справ України Андрій Сибіга.

Через приліт ракети і подальший вибух багато людей дістали поранення. Це був абсолютно цивільний об'єкт, який не має нічого спільного з обороною або військовими, додав він.

Завод Флекс у Мукачево опинився під ударом ЗС РФ

Очевидно, йдеться про завод Flex у Мукачеві. ЗМІ повідомляли, що по підприємству прилетіли дві російські ракети. На нічній зміні працювали кілька сотень людей, яких вдалося швидко евакуювати перед атакою окупантів.

"Жодної військової логіки або необхідності, тільки терор проти людей, бізнесу і нормального життя в країні", — підкреслив Сибіга.

Завод Флекс є американською компанією

Міністр зазначив, що це не перша атака армії Росії по американських підприємствах в Україні. Під час масованого удару по Києву в ніч на 10 червня постраждало представництво Boeing. Будівлі компанії завдали сильної шкоди, згоріли кілька поверхів.

Нічні удари ЗС РФ укотре засвідчили важливість зміцнення протиповітряної оборони України завдяки додатковим системам і перехоплювачам. США і європейські союзники повинні дати Україні надійні гарантії безпеки, підкреслив Сибіга.

Завод Flex у Мукачеві був під ударом ракет ЗС РФ: кількість постраждалих збільшилася

За словами голови Закарпатської ОВА Мирослава Білецького, росіяни влучили двома крилатими ракетами "Калібр" у завод Flex у Мукачеві, де виробляли побутові прилади. Серед поранених двоє — у важкому стані.

Також село Липовець Хустського району атакував російський дрон "Шахед". Постраждалих серед людей немає. Відомо про пошкодження господарської будівлі та лінії електропередач.

Державна служба України з надзвичайних ситуацій повідомила про 15 постраждалих унаслідок обстрілу Закарпаття.

У результаті виникла масштабна пожежа на площі близько 7 тисяч кв. м. На місці події працювали всі оперативні служби, ліквідація наслідків російських обстрілів триває.

Нагадаємо, вночі 21 серпня ЗС РФ запустили по території України "Шахеди" і ракети різних типів, зокрема "Калібри", Х-101 і "Кинджали".

Фокус уже писав про атаку "Шахедами" по Індустріальному району Харкова вранці 18 серпня. Загинули п'ятеро людей, зокрема 1,5-річна дівчинка і 16-річний хлопчик.