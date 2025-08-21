Удары "Калибрами" по Мукачево: ракета ВС РФ попала по американскому заводу (фото)

ВС РФ атаковали ракетами "Калибр" американский производитель электроники в Мукачево. На данный момент известно о 15 пострадавших.

Российские ракеты "Калибр" ударили в Мукачево по американской компании, которая производит электронику в Закарпатье. Об этом написал в соцсети Х министр иностранных дел Украины Андрей Сибига.

Из-за прилета ракеты и последующего взрыва много людей получили ранения. Это был абсолютно гражданский объект, не имеющий ничего общего с обороной или военными, добавил он.

Завод Флекс в Мукачево оказался под ударом ВС РФ

Очевидно, речь идет о заводе Flex в Мукачево. СМИ сообщали, что по предприятию прилетели две российские ракеты. На ночной смене работали несколько сотен человек, из удалось быстро эвакуировать перед атакой оккупантов.

"Никакой военной логики или необходимости, только террор против людей, бизнеса и нормальной жизни в стране", — подчеркнул Сибига.

Завод Флекс является американской компанией

Министр отметил, что это не первая атака армии России по американским предприятиям в Украине. Во время массированного удара по Киеву в ночь на 10 июня пострадало представительство Boeing. Зданию компании нанесли сильный ущерб, сгорели несколько этажей.

Ночные удары ВС РФ в очередной раз показали важность укрепления противовоздушной обороны Украины за счет дополнительных систем и перехватчиков. США и европейские союзники должны дать Украине надежные гарантий безопасности, подчеркнул Сибига.

Завод Flex в Мукачево был под ударом ракет ВС РФ: число пострадавших увеличилось

По словам главы Закарпатской ОВА Мирослава Билецкого, россияне попали двумя крылатыми ракетами "Калибр" в завод Flex в Мукачево, где производились бытовые приборы. Среди раненых двое — в тяжелом состоянии.

Также село Липовец Хустского района атаковал российский дрон "Шахед". Пострадавших среди людей нет. Известно о повреждении хозяйственного здания и линии электропередач.

Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям сообщила о 15 пострадавших в результате обстрела Закарпатья.

В результате возник масштабный пожар на площади около 7 тысяч кв. м. На месте происшествия работали все оперативные службы, ликвидация последствий российских обстрелов продолжается.

Напомним, ночью 21 августа ВС РФ запустили по территории Украины "Шахеды" и ракеты различных типов, в том числе "Калибры", Х-101 и "Кинжалы".

Фокус уже писал об атаке "Шахедами" по Индустриальному району Харькова утром 18 августа. Погибли пять человек, в том числе 1,5-летняя девочка и 16-летний мальчик.