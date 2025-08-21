Производили кофемашины: что известно о ракетном ударе в Мукачево по американскому заводу (фото, видео)

Россияне рано утром 21 августа атаковали в Мукачево завод американской компании, производящей электронику. Оккупанты ударили крылатыми ракетами по гражданскому предприятию, которое не имеет отношения к оборонно-промышленному комплексу.

На заводе в Закарпатской области под вражеской атакой пострадали по меньшей мере 15 человек. Фокус рассказывает, что сейчас известно об ударе по заводу Flex.

Обстрел Мукачево: реакция Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал российский массированный обстрел Мукачево и других городов Украины сегодня в своем Telegram-канале. Он отметил, что оккупанты потратили на удар по американскому предприятию на Закарпатье несколько крылатых ракет.

"Это было обычное гражданское предприятие, американские инвестиции. Производили такие привычные бытовые вещи, как кофемашины. И это россиянам тоже мишень. Очень показательно", — сказал президент.

Он добавил, что по состоянию на 10:00 было известно о 15 пострадавших от атаки на завод в Мукачево.

Прокуратура расследует удар РФ по заводу в Мукачево Последствия удара по заводу в Мукачево

Закарпатская областная прокуратура сообщила, что начала досудебное расследование по факту совершения военного преступления в Мукачево вооруженными силами РФ.

Взрывы в Мукачево раздавались утром

Россияне совершили обстрел Мукачево на Закарпатье крылатыми ракетами типа "Калибр" около 4:40 утра 21 августа. Местные Telegram-каналы сообщали, что на месте попадания загорелся пожар и город затянуло дымом.

Председатель Закарпатской областной военной администрации Мирослав Билецкий в 7:25 сообщил о попадании крылатых ракет по одному из предприятий и разрушении складских помещений. Впоследствии он опубликовал фотографии черного дыма после обстрела предприятия и призвал жителей Мукачевского и Ужгородского районов закрыть окна и двери и не выходить на улицу без крайней необходимости.

После обстрела завода в Мукачево небо затянуло черным дымом Фото: Мирослав Билецкий, глава Закарпатской ОГА Жителей Мукачевского района призвали закрыть окна из-за сильного задымления Фото: Мирослав Билецкий, глава Закарпатской ОГА

Удар по заводу Flex в Мукачево: детали

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига сообщил в сети X, что российская крылатая ракета попала по американскому заводу в Мукачево. Он подчеркнул, что этот оборонительный объект не имеет ничего общего с военными и обороной. Также министр напомнил, что во время обстрела Киева в ночь на 10 июня пострадало представительство американской компании Boeing.

В ГСЧС Украины рассказали, что из-за российского обстрела на территории предприятия в Мукачево возник масштабный пожар на площади около 7 тысяч квадратных метров.

Журналист Виталий Глагола утверждает, что крылатые ракеты ВС РФ нанесли удар по заводу Flex. По его словам, в этот момент на предприятии, мощности которого занимают площадь 55 тысяч квадратных метров, работали в ночную смену сотни людей, однако их успели вовремя эвакуировать в специально оборудованное место.

В Мукачевском городском совете по состоянию на 10:00 рассказали, что после российского удара по предприятию в Мукачево 12 пострадавших госпитализировали в Больницу святого Мартина. Из них 10 были госпитализированы каретами экстренной медицинской помощи, а еще двое обратились в медицинское учреждение самостоятельно. Медицинский директор по лечебной работе отметил, что состояние пациентов стабильное, и в медучреждениях остаются шестеро из них.

Медики провели две экстренные операции. Двое пострадавших сейчас находятся в травматологическом отделении, один — в неврологическом, еще один — в хирургическом. Кроме того, к врачам обращаются люди, которые получили психологические травмы.

Что известно о заводе Flex в Мукачево

На сайте FLEX указано, что завод "Флекстроникс" в Мукачево запущен в сотрудничестве с иностранными партнерами — американской компанией "Flex Ltd.", которая производит продукты электроники в Украине и мире для таких компаний, как Google, Nike, Teradata, Lenovo, OSRAM, XEROX, Philips и других. С 2012 года в Мукачево работает основной корпус завода по производству продукции электроники, а с 2018 года был запущен завод по литью пластмассы. На предприятии по состоянию на сегодня работает более 4 500 человек.

Напомним, также в ночь на 21 августа РФ комбинированно атаковала Львов. "Шахедами" и ракетами, в результате попадания на ул. Елены Степановны пострадали десятки домов, погиб один человек и еще три человека получили ранения.