США незадоволені, що Україна б'є по Новоросійську, — Стефанішина

Посол України у США отримала демарш від Держдепу після атаки дронів на Новоросійськ у листопаді 2025 року, коли була пошкоджена інфраструктура Каспійського нафтопроводу.

Ольга Стефанішина, посол України в США повідомила на брифінгу 24 лютого, що отримала дзвінок від високопосадовця Держдепартаменту США після атаки українських дронів по порту у Новоросійську у листопаді 2025 року, розповідає "Суспільне".

За словами Стефанішиної, у Держдепі США скаржились, що українські військові пошкодили інфраструктуру нафтопроводу, який транспортує американську, казахську та російську нафту із Казахстану до порту у Чорному морі територією РФ. Каспійський нафтопровід є одним із найбільших платників податків у Росії.

"Це стосувалося самого факту, що там було порушено американські економічні інтереси… І ми почули від Державного департаменту, що нам слід утриматися від атак на американські інтереси ", – зазначила Стефанишина.

Стефанішина також заявила, що "отримала демарш" від Державного департаменту США щодо цього.

Водночас вона наголосила, що США не пропонували Києву загалом утриматися від атак на російську військову та енергетичну інфраструктуру.

"Це було пов'язано з тим, що американські економічні інтереси там постраждали. Ми взяли це до відома", – сказала дипломатка.

Також, за словами Стефанішиної, у листі від Державного департаменту підкреслювалося, що США наразі не мають таких самих економічних інтересів в Україні, як у Казахстані.

"Мені було дуже, дуже прикро, що за 35 років незалежності України, маючи так багато можливостей, ми ніколи не досягли ситуації, коли ми могли б зробити те саме", – зазначила вона.

На запитання журналістки "Суспільного" щодо того, чому президент Трамп дорікає країнам ЄС у тому що вони продовжують купувати російську нафту, однак в той же час робить виняток із санкцій для російської нафти та американських нафтових компаній, Стефанишина повідомила, що "це можна змінити".

"По суті, це виключення може бути переглянуте, і існує досить велика різноманітність варіантів диверсифікації ланцюгів поставок. Я сподіваюся, що ініціативи в рамках доктрини енергетичного домінування президента Трампа послужать цій меті. І ті несправедливі ситуації, коли ми бачимо конкретні винятки, що забезпечують інтереси США, можна змінити не лише шляхом їх скасування, але й шляхом зміни структури ринку та поставок", — наголосила Стефанішина.

Також вона закликала американських законодавців ухвалити закон про посилення санкцій проти Москви, заявивши, що затримка з його ухваленням розглядається як перемога Москви.

"Якщо ми зможемо накласти більше санкцій і чинити більший тиск на Росію, вона не зможе вийти з переговорів", – додала вона.

Нагадаємо, 14 листопада СБУ разом із Силами безпеки та оборони завдали удару по порту "Новоросійськ". Унаслідок атаки було пошкоджено нафтоналивні стендери на причалах, трубопровідну інфраструктуру та насосні установки, після чого на терміналі спалахнула масштабна пожежа. А з порту зникли всі кораблі.

Тим часом 21 лютого РФ вдарила ракетою по фабриці американської компанії Mondelez International у Тростянці на Сумщині. Міністр закордонних справ Андрій Сибіга у контексті атаки на тростянецьку фабрику написав у Х, що російська війна загрожує бізнес-інтересам США на європейському континенті. Але у США цю атаку офіційно не коментували та публічно не засуджували дії Росії.