Удари по Росії восени сягнули небувалих масштабів: Україна уразила понад 50 об'єктів (мапа)

Україна протягом осені 2025 року уразила понад 50 російських об’єктів паливної та військово-промислової інфраструктури. Це найвищий показник успішних влучань за час повномасштабного вторгнення.

Про рекордну ефективність ударів по РФ у вересні-листопаді 2025 року пише 4 грудня "Радіо Свобода". Журналісти проєкту "Схеми" дослідили супутникові знімки Planet Labs та склали мапу ураження стратегічних об'єктів у Росії протягом осені.

Серед уражених Силами оборони України об'єктів на території РФ були "Саранський механічний завод" корпорації "Ростех", один із ключових для росіян в Чорному морі порт міста Туапсе, морський нафтовий термінал у Феодосії в Криму, нафтоналивний комплекс "Шесхаріс" російської державної "Транснефти", "Саратовський нафтопереробний завод" тощо.

Удари по РФ сягнули безпрецедентних масштабів

Опитані журналістами військові експерти зійшлися на думці, що масштаб ударів СОУ по стратегічних об'єктах в РФ восени 2025 року можна назвати безпрецедентним.

"З того, що ми бачимо навіть з офіційних звітів, можна сказати, що кількість атак ЗСУ по об’єктах російської військової й нафто-паливної інфраструктури цієї осені значно виросла, а відповідно — зросла й кількість успішних атак, частину яких з супутника, на жаль, підтвердити неможливо", — сказав військовослужбовець 413-го полку СБС "Рейд" та експерт з озброєнь Defense Express Іван Киричевський.

За підрахунками видання Bloomberg, протягом листопада українські військові уразили російські стратегічні об'єкти 14 разів, а в Генштабі протягом всієї осені повідомляли про влучання по понад 50 об'єктах. Загалом у 2025 році, за словами голови Служби безпеки України Василя Малюка, по російських нафтовидобувних та нафтопереробних підприємствах було завдано близько 160 ударів.

Іван Киричевський зазначив, що через атаки по РФ російське керівництво вимушене відтягувати частину військ і озброєнь з фронту для захисту об'єктів в глибині Росії та значно збільшувати кількість мобільних груп для боротьби з безпілотниками — і це послаблює військові можливості окупантів.

Також удари но НПЗ впливають на доступність бензину для росіян у деяких регіонах. Аналітик компанії "Нафторинок" Олександр Сіренко зазначив, що в низці регіонів РФ уже утворився дефіцит пального.

Інформаційне агентство Reuters у вересні підрахувало, що через українські атаки РФ втратила щонайменше 17% нафтопереробних потужностей, і виробництво російської нафти скоротилося на 1,1 млн барелів на добу. Видання The Economist у вересні наводило ще більший показник — майже 20%.

Україна протягом осені 2025 року показала рекордий результат атак на стратегічні об'єкти РФ Фото: Схеми

Удари по РФ за останні дні

В ніч на 4 грудня вибухи лунали в Орлі і Ставропольському краю РФ, OSINT-канали повдіомляють про ймовірне ураження великого хімзаводу "Азот" у Невинномиську.

Вночі 3 грудня на території Росії знов підірвали трубопровід "Дружба", який постачає нафту в Європу. ЗМІ з посиланням на джерела писали, що українські розвідники влаштували диверсію на гілці "Таганрог-Липецьк" біля населеного пункту Казинські Висілки.