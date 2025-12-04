Удары по России осенью достигли небывалых масштабов: Украина поразила более 50 объектов (карта)

Украина в течение осени 2025 года поразила более 50 российских объектов топливной и военно-промышленной инфраструктуры. Это самый высокий показатель успешных попаданий за время полномасштабного вторжения.

О рекордной эффективности ударов по РФ в сентябре-ноябре 2025 года пишет 4 декабря "Радио Свобода". Журналисты проекта "Схемы" исследовали спутниковые снимки Planet Labs и составили карту поражения стратегических объектов в России в течение осени.

Среди пораженных Силами обороны Украины объектов на территории РФ были "Саранский механический завод" корпорации "Ростех", один из ключевых для россиян в Черном море порт города Туапсе, морской нефтяной терминал в Феодосии в Крыму, нефтеналивной комплекс "Шесхарис" российской государственной "Транснефти", "Саратовский нефтеперерабатывающий завод" и др.

Удары по РФ достигли беспрецедентных масштабов

Опрошенные журналистами военные эксперты сошлись во мнении, что масштаб ударов СОУ по стратегическим объектам в РФ осенью 2025 года можно назвать беспрецедентным.

"Из того, что мы видим даже из официальных отчетов, можно сказать, что количество атак ВСУ по объектам российской военной и нефте-топливной инфраструктуры этой осенью значительно выросло, а соответственно — выросло и количество успешных атак, часть которых со спутника, к сожалению, подтвердить невозможно", — сказал военнослужащий 413-го полка СБС "Рейд" и эксперт по вооружениям Defense Express Иван Киричевский.

По подсчетам издания Bloomberg, в течение ноября украинские военные поразили российские стратегические объекты 14 раз, а в Генштабе в течение всей осени сообщали о попадании по более чем 50 объектам. Всего в 2025 году, по словам главы Службы безопасности Украины Василия Малюка, по российским нефтедобывающим и нефтеперерабатывающим предприятиям было нанесено около 160 ударов.

Иван Киричевский отметил, что из-за атак по РФ российское руководство вынуждено оттягивать часть войск и вооружений с фронта для защиты объектов в глубине России и значительно увеличивать количество мобильных групп для борьбы с беспилотниками — и это ослабляет военные возможности оккупантов.

Также удары но НПЗ влияют на доступность бензина для россиян в некоторых регионах. Аналитик компании "Нефтерынок" Александр Сиренко отметил, что в ряде регионов РФ уже образовался дефицит топлива.

Информационное агентство Reuters в сентябре подсчитало, что из-за украинских атак РФ потеряла не менее 17% нефтеперерабатывающих мощностей, и производство российской нефти сократилось на 1,1 млн баррелей в сутки. Издание The Economist в сентябре приводило еще больший показатель — почти 20%.

Украина в течение осени 2025 года показала рекордный результат атак на стратегические объекты РФ Фото: Схемы

Удары по РФ за последние дни

В ночь на 4 декабря взрывы раздавались в Орле и Ставропольском крае РФ, OSINT-каналы сообщают о вероятном поражении крупного химзавода "Азот" в Невинномысске.

Ночью 3 декабря на территории России вновь взорвали трубопровод "Дружба", который поставляет нефть в Европу. СМИ со ссылкой на источники писали, что украинские разведчики устроили диверсию на ветке "Таганрог-Липецк" возле населенного пункта Казинские Выселки.