В Новороссийске дроны повредили пять кораблей ВС РФ: есть ли носители "Калибров" (фото)

В ночь на 2 марта дроны атаковали порт Новороссийска Российской Федерации и повредили военные корабли, которые стояли в защищенной бухте в глубине залива, рассказали в пабликах РФ. Под ударом оказались минный тральщик, противолодочные корабли. Кроме того, спутниковые фото показали еще одно возможное поражение, которое уменьшит ракетный потенциал Москвы. Какие корабли попали под удары украинских беспилотников и какие возможности потеряла РФ?

В порту Новороссийска от удара дронов Украины могли получить повреждения два противолодочных корабля "Эйск" (бортовой номер 054) и "Касимов" проекта 1124 (шифр НАТО "Альбатрос", номер 055), говорится в сообщении российского паблика "Досье шпиона". Также уверяют, что были попадания по противоминному кораблю "Валентин Пикуль" проекта 266М (шифр НАТО "Аквамарин", номер 770). В целом же 1 марта попали под удар пять кораблей ВС РФ, уверяют россияне. Фокус собрал информацию, возможны ли поражения, о которых заявили россияне.

Заявление о повреждении пяти кораблей ВС РФ в Новороссийске появилось утром 4 марта. Россияне заверили, что состоялась атака 200 беспилотников, которые пытались сбить средства ПВО Краснодарского края. Также указывается, якобы погибли трое российских военных, а еще 16 получили ранения. Заметим, атака состоялась в ночь с 1 на 2 марта и подтверждена отчетом Генштабом ВСУ: украинское командование не писало о попадании по российскому флоту.

Взрывы в Новороссийске — сообщения о кораблях ВС РФ 1-2 марта Фото: Скриншот

Взрывы в Новороссийске — детали

Со 2 по 4 марта в сети появилась серия спутниковых фото бухты в Новороссийске, в которой находятся российские военные корабли — фрегаты, корветы, подводные лодки (носители ракет "Калибр"), десантные и патрульные корабли и тому подобное. На одном из фото в канале "Крымский ветер" фигурирует, как предполагают, один из фрегатов проекта 11356Р "Буревестник" (шифр НАТО "Адмирал Григорович"). Над кораблем поднимается едва заметный столб дыма. При этом отмечается, что это может быть один из двух кораблей этого типа — "Адмирал Эссен" или "Адмирал Макаров". Каждый из этих кораблей может выпустить по восемь ракет "Калибр": если один из них действительно получил повреждения, то его могут пока не применять для ударов по Украине.

Взрывы в Новороссийске — фрегат класса Адмирал Григорович, 1-2 марта Фото: Крымский ветер

На следующих фото — пятна и дым на месте дислокации двух противолодочных кораблей проекта 1124 "Альбатрос", написали в паблике Exilenova+. При этом выражается надежда, что один из них действительно серьезно повредили, ведь именно после этого в отчете Генштаба ВСУ появился "плюс" один корабль, потерянный ВС РФ. Впрочем, также объяснили, что "+1" может означать уничтожение цели в Крыму, военные базы РФ которого также попали под удар 1-2 марта.

Взрывы в Новороссийске — корабли проекта 1124 Альбатрос, 1-2 марта Фото: Exilenova+

Удар дронов на Новороссийск — события 1-2 марта

Отметим, Фокус писал об ударе дронов ВСУ по порту Новороссийска, который состоялся в ночь на 2 марта. Первая информация о результативной воздушной атаке стала известна через источники медиа в СБУ. Выяснилось, что ударили по радару наведения ЗРК С-300, по ЗРГК "Панцирь-С2" и по нефтяному терминалу "Шесхарис". При этом заявлялось, что повредили шесть из семи нефтеналивных стендеров, что может существенно ограничить экспортные возможности российских нефтяников. Генштаб подтвердил атаку дронов, но не писал, были ли попадания по военным кораблям, которые стояли в защищенной бухте в 300 м от "Шесхарис".

Напоминаем, в 2025 году в Новороссийске также взрывалось из-за ударов дронов Украины. Среди прочего, состоялись атаки на терминал "Шехсарис" и взорвали подводную лодку "Варшавянка" в закрытой бухте.