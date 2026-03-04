У Новоросійську дрони пошкодили п'ять кораблів ЗС РФ: чи є носії "Калібрів" (фото)

В ніч на 2 березня дрони атакували порт Новоросійська Російської Федерації та пошкодили військові кораблі, які стояли у захищеній бухті вглибині затоки, розповіли у пабліках РФ. Під ударом опинились мінний тральник, протичовнові кораблі. Крім того, супутникові фото показали ще одне можливе ураження, яке зменшить ракетний потенціал Москви. Які кораблі потрапили під ударів українських безпілотників та які можливості втратила РФ?

У порту Новоросійська від удару дронів України могли отримати пошкодження два протичовнові кораблі "Ейск" (бортовий номер 054) та "Касимов" проєкту 1124 (шифр НАТО "Альбатрос", номер 055), ідеться у дописі російського пабліка "Досье шпиона". Також запевняють, що були влучання по протимінному кораблю "Валентин Пикуль" проєкта 266М (шифр НАТО "Аквамарин", номер 770). В цілому ж 1 березня потрапили під удар п'ять кораблів ЗС РФ, запевняють росіяни. Фокус зібрав інформацію, чи можливі ураження, про які заявили росіяни.

Заява про пошкодження п'яти кораблів ЗС РФ у Новоросійську з'явилась зранку 4 березня. Росіяни запевнили, що відбулась атака 200 безпілотників, які намагались збити засоби ППО Краснодарського краю. Також вказується, начебто загинуло троє російських військових, а ще 16 отримали поранення. Зауважмо, атака відбулась в ніч з 1 на 2 березня та підтверджена звітом Генштабом ЗСУ: українське командування не писало про влучання по російському флоту.

Вибухи у Новоросійську — повідомлення про кораблі ЗС РФ 1-2 березня Фото: Скриншот

Вибухи у Новоросійську — деталі

З 2 по 4 березня у мережі з'явилась серія супутникових фото бухти у Новоросійську, у якій перебувають російські військові кораблі — фрегати, корвети, підводні човни (носії ракет "Калібр"), десантні та патрульні кораблі тощо. На одному з фото у каналі "Крымский ветер" фігурує, як припускають, один з фрегатів проєкту 11356Р "Буревестник" (шифр НАТО "Адмирал Григорович"). Над кораблем здіймається ледь помітний стовп диму. При цьому зауважується, що це може бути оди з двох кораблів цього типу — "Адмирал Эссен" чи "Адмирал Макаров". Кожен з цих кораблів може випустити по вісім ракет "Калибр": якщо один з них справді отримав пошкодження, то його можуть поки не застосовувати для ударів по Україні.

Вибухи у Новоросійську — фрегат класу Адмирал Григорович, 1-2 березня Фото: Крымский ветер

На наступних фото — плями та дим на місці дислокації двох протичовнових кораблів проєкту 1124 "Альбатрос", написали у пабліку Exilenova+. При цьому висловлюється сподівання, що один з них справді серйозно пошкодили, адже саме після цього у звіті Генштабу ЗСУ з'явився "плюс" один корабель, втрачений ЗС РФ. Втім, також пояснили, що "+1" може означати знищення цілі у Криму, військові бази РФ якого також потрапили під удар 1-2 березня.

Вибухи у Новоросійську — кораблі проєкту 1124 Альбатрос, 1-2 березня Фото: Exilenova+

Удар дронів на Новоросійськ — події 1-2 березня

Зазначимо, Фокус писав про удар дронів ЗСУ по порту Новоросійська, який відбувся в ніч на 2 березня. Перша інформація про результативну повітряну атаку стала відома через джерела медіа у СБУ. З'ясувалось, що вдарили по радару наведення ЗРК С-300, по ЗРГК "Панцир-С2" та по нафтовому терміналу "Шесхаріс". При цьому заявлялось, що пошкодили шість з семи нафтоналивних стендерів, що може суттєво обмежити експортні можливості російських нафтовиків. Генштаб підтвердив атаку дронів, але не писав, чи були влучання по військових кораблях, які стояли у захищеній бухті за 300 м від "Шесхаріс".

Нагадуємо, у 2025 році у Новоросійську також вибухало через удари дронів України. Серед іншого, відбулись атаки на термінал "Шехсаріс" та підірвали підводний човен "Варшавянка" у закритій бухті.